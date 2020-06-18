MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi Band Pro ve Mi Band 5 Lite geliyor
GeriTeknoloji Xiaomi Mi Band Pro ve Mi Band 5 Lite geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 18.06.2020 - 08:03,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band Pro ve Mi Band 5 Lite geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi Band Pro ve Mi Band 5 Lite geliyor
Abone Olgoogle-news

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Xiaomi, akıllı bileklik pazarının da önemli bir kısmını elinde bulunduruyor. Son olarak Mi Band 4 ile kullanıcılarının karşısına çıkan şirket, bu kez Mi Band 5 ile birlikte Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite isimli yeni ürünlerini de görücüye çıkaracak.

Xiaomi'nin Mi Band 5 ile raflardaki yerini alacağı biliniyordu; ancak bu modelin üzerine Pro ve Lite olmak üzere iki farklı modelin daha eklenecek olması sürpriz bir gelişme. 

18 Haziran'da satışa sunulması beklenen Mi Band 5, ilk etapta Çin sınırları içinde satışta olacak. Ancak ürün, dünya genelinde de Temmuz ayında kendine yer bulacak ve Mi Smart Band 5 ismiyle satışta olacak.

Ancak Xiaomi, bu kez bir bileklikle yetinmeyecek gibi görünüyor. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Xiaomi, Mi Wear uygulamasının kodları içinde Pro ve Lite modellerini gizlemiş durumda. GeekDoing isimli internet sitesi ise bu kodlara ulaşarak Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite ürünlerine dikkat çekti.

Ancak bu ürünlerin birbirlerinden nasıl ayrıştırılacağı henüz bilinmiyor. 

iPhone SE 2020 incelemesiApple, Türkiye'de en düşük fiyatlı telefonu yeni iPhone SE modelini satışa çıkardı. Peki yeni iPhone hangi özelliklerle geliyor? Satın alınır mı? İşte ilk izlenimlerimiz...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle