Xiaomi Mi Band Pro ve Mi Band 5 Lite geliyor

Xiaomi'nin Mi Band 5 ile raflardaki yerini alacağı biliniyordu; ancak bu modelin üzerine Pro ve Lite olmak üzere iki farklı modelin daha eklenecek olması sürpriz bir gelişme.

18 Haziran'da satışa sunulması beklenen Mi Band 5, ilk etapta Çin sınırları içinde satışta olacak. Ancak ürün, dünya genelinde de Temmuz ayında kendine yer bulacak ve Mi Smart Band 5 ismiyle satışta olacak.

Ancak Xiaomi, bu kez bir bileklikle yetinmeyecek gibi görünüyor. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Xiaomi, Mi Wear uygulamasının kodları içinde Pro ve Lite modellerini gizlemiş durumda. GeekDoing isimli internet sitesi ise bu kodlara ulaşarak Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite ürünlerine dikkat çekti.

Ancak bu ürünlerin birbirlerinden nasıl ayrıştırılacağı henüz bilinmiyor.



