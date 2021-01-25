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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 6'nın özellikleri nasıl olacak?

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Xiaomi Mi Band 6'nın özellikleri nasıl olacak?
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 6 için hazırlara başladı. Peki bileklik nasıl olacak?

Xiaomi, özellikle akıllı bileklikleriyle dünya genelinde çok satan bir marka. Şirket, son olarak Mi Band 5'i satışa sunarak dikkatleri üzerine çekerken, şimdi de Mi Band 6 için son hazırlıklarını yapıyor.

Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Mi Band 6, özellikleri bakımından akıllı saatlere hayli yakın bir bileklik olacak. Amazon Alexa ile uyumlu olması beklenen ürün, SpO2 sensörü ile gelecek. Kandaki oksijen değerini ölçebilecek olan cihaz, eski modellere kıyasla da daha fazla spor türünü destekleyecek.

Xiaomi Mi Band 6nın özellikleri nasıl olacak

Mi Band 6, NFC desteğine sahip olan ve olmayan olmak üzere iki farklı modele sahip. 1.1 inç'ten daha büyük bir ekranla gelmesi beklenen ürün, 30 adet aktivite modu sunacak. Üründe aynı zamanda dans, kriket, basketbol ve hatta zumba gibi farklı aktivite modları da bulunacak.

Xiami Mi Band 6 ile ilgili bilinenler şimdilik bu bilgilerle sınırlı. Ürünün ne zaman satışa çıkacağı da belirsiz.

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