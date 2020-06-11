Xiaomi Mi Band 5'in fiyatı düştükçe düşüyor

Akıllı bileklik pazarının önemli isimlerinden biri olan ve Mi Band serisini uzun yıllardır kullanıcılarıyla buluşturan Xiaomi, en yeni ürünü olan Mi Band 5 için son hazırlıklarını yapıyor. Cihazın poster görüntüleri yayınlanırken, tasarımına bakıldığında önceki modele göre daha büyük bir ekran kullandığı dikkat çekiyor.

33 dolarlık ön sipariş fiyatıyla duyurulan ürünün orjinal fiyatının 27 dolar olması ise şaşkınlık yarattı. Yani Xiaomi Mi Band, fiyat bazında kullanıcılar için oldukça makul bir ürün olacakmış gibi görünüyor. Ancak cihazın Türkiye fiyatının hangi fiyat aralığında olacağı henüz belirsizliğini koruyor.



Xiaomi Mi Band 5'in teknik özellikleri

NFC teknolojisini kullanması beklenen ve bu sayede mobil ödeme odaklı bir yapıya sahip olacağı düşünülen Xiaomi Mi Band 5, mantetik şarj sistemini kullanıyor. 11 farklı spor moduna sahip olan ürün, kadınlar özelinde de bazı modlara sahip.

Kandaki oksijen değerini gösteren SpO2 ölçüm desteğine de sahip olması beklenen Xiaomi Mi Band 5, 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip ve bu haliyle şirketin geliştirdiği en büyük ekrana sahip akıllı bileklik olacak.