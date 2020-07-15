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Teknoloji
Haber Giriş: 15.07.2020 - 07:45,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi Band 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı
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Çin merkezli teknoloji üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 5'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Peki yeni bilekliğin fiyatı ne olacak?

Xiaomi Mi Band 5, Türkiye’de de ithalatçı garantili olarak satışa sunulmuş durumda. Cihazın fiyatı ise 399.90 TL olarak belirlendi.

NFC teknolojisini kullanması beklenen ve bu sayede mobil ödeme odaklı bir yapıya sahip olacağı düşünülen Xiaomi Mi Band 5, mantetik şarj sistemini kullanıyor. 11 farklı spor moduna sahip olan ürün, kadınlar özelinde de bazı modlara sahip.

Kandaki oksijen değerini gösteren SpO2 ölçüm desteğine de sahip olması beklenen Xiaomi Mi Band 5, 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip ve bu haliyle şirketin geliştirdiği en büyük ekrana sahip akıllı bileklik olacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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