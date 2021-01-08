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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 08.01.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı

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Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin popüler akıllı bilekliklerinden Mi Band 5, özellikle uygun fiyatı nedeniyle tercih ediliyor. Diğer yandan Mi Band 5'in şarj olurken patlaması ise kafaları epey karıştırdı.

Oldukça minik boyutlarda olan ve akıllı saatlerin yapabildiği pek çok işlevi yerine getiren akıllı bileklikler, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok satıyor. Uygun fiyatıyla da dikkat çeken Mi Band 5 de bu bilekliklerden sadece biri.

Ancak Mi Band 5, bu kez tatsız bir kaza haberiyle gündeme geldi. Avrupa'da satılan bir Mi Band 5'in şarj olduğu esnada patladığı ortaya çıktı. Şarj olmaya başlamasıyla birlikte 10 dakika içinde alev almaya başlayan cihaz, sonrasında patlayarak kullanılamaz hale geldi.

Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı

ORJİNAL OLMAYAN ŞARJ CİHAZI NEDEN OLDU

İtalya'da yayın yapan Gizchina'ın haberine göre Mi Band 5, ilk kez patlama haberiyle gündeme geldiğinden, sebepleri de detaylıca araştırılıyor. Ancak alınan ilk bilgilere göre Mi Band 5, orjinal olmayan bir şarj adaptörüyle şarj edilmiş.

Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı

Amazon'dan satın alınan orjinal olmayan şarj adaptörüyle ilgili Amazon herhangi bir eylemde bulunmazken, kullanıcıların özellikle elektronik aletleri söz konusu olduğunda bileklik dahi olsa orjinal ürünleri kullanmaya dikkat etmesi gerekiyor.

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