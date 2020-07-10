MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi Band 5 ne zaman satışa çıkacak?
GeriTeknoloji Xiaomi Mi Band 5 ne zaman satışa çıkacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 10.07.2020 - 12:50,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 5 ne zaman satışa çıkacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi Band 5 ne zaman satışa çıkacak?
Abone Olgoogle-news

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliklerinden Mi Band 5 için geri sayım sürüyor. Şirketin yeni bilekliğini ne zaman çıkaracağı belli oldu.

Akıllı bileklik pazarının önemli isimlerinden biri olan ve Mi Band serisini uzun yıllardır kullanıcılarıyla buluşturan Xiaomi, en yeni ürünü olan Mi Band 5 için son hazırlıklarını yapıyor. Cihazın poster görüntüleri yayınlanırken, tasarımına bakıldığında önceki modele göre daha büyük bir ekran kullandığı dikkat çekiyor.

NFC teknolojisini kullanması beklenen ve bu sayede mobil ödeme odaklı bir yapıya sahip olacağı düşünülen Xiaomi Mi Band 5, mantetik şarj sistemini kullanıyor. 11 farklı spor moduna sahip olan ürün, kadınlar özelinde de bazı modlara sahip.

Xiaomi Mi Band 5 ne zaman satışa çıkacak

Kandaki oksijen değerini gösteren SpO2 ölçüm desteğine de sahip olması beklenen Xiaomi Mi Band 5, 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip ve bu haliyle şirketin geliştirdiği en büyük ekrana sahip akıllı bileklik olacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

15 Temmuz’da Xiaomi, Mi Smart Band 5, Mi TV Stick ve bir elektrikli scooter tanıtacak.

Gmail'de gönderilen maili geri almaGmail'de bazen yanlışlıkla birilerine e-posta yollayabiliyoruz. Peki yanlışlıkla gönderilen bir e-mail geri alınabilir mi ?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle