Xiaomi Mi Band 5 geliyor: İşte özellikleri

Mi Band 5'in önceki akıllı bileklik modellerine kıyasla daha büyük bir ekrana sahip olacağı düşünülüyordu; internete sızan görüntüye bakıldığında bu iddiaların asılsız olmadığı ortaya çıktı. 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Xiaomi Mi Band 5, sadece büyük ekranıyla dikkat çekmiyor.



Cihazın öne çıkan bir diğer noktası şarj kablosu... Eski modellerin aksine Mi Band 5 doğrudan fişe takılarak da şarj olabilecek. Şarj kablosunun kısa olması nedeniyle kullanıcılarının tepkisini çeken Xiaomi, bu modelde sorunu ortadan kaldırmışa benziyor.

Peki Mi Band 5'in fiyatı ne olacak? Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Xioami Mi Band 5, 28 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Ancak ürünün Türkiye fiyatının ne olacağını bugünden söylemek pek mümkün değil ve bir süre daha beklememiz gerekecek.