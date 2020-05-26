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Teknoloji
Haber Giriş: 26.05.2020 - 07:18,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 5 geliyor: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi Band 5 geliyor: İşte özellikleri
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 5 için gün sayıyor. Henüz duyurusu yapılmayan ürünün ilk görüntüleri ise internete sızdı.

Mi Band 5'in önceki akıllı bileklik modellerine kıyasla daha büyük bir ekrana sahip olacağı düşünülüyordu; internete sızan görüntüye bakıldığında bu iddiaların asılsız olmadığı ortaya çıktı. 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Xiaomi Mi Band 5, sadece büyük ekranıyla dikkat çekmiyor.

Xiaomi Mi Band 5 geliyor: İşte özellikleri

Cihazın öne çıkan bir diğer noktası şarj kablosu... Eski modellerin aksine Mi Band 5 doğrudan fişe takılarak da şarj olabilecek. Şarj kablosunun kısa olması nedeniyle kullanıcılarının tepkisini çeken Xiaomi, bu modelde sorunu ortadan kaldırmışa benziyor.
Xiaomi Mi Band 5 geliyor: İşte özellikleri

Peki Mi Band 5'in fiyatı ne olacak? Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Xioami Mi Band 5, 28 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Ancak ürünün Türkiye fiyatının ne olacağını bugünden söylemek pek mümkün değil ve bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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