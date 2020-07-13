Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği oldu

Telefonlarıyla olduğu kadar akıllı bileklikleriyle de pek çok kullanıcıya ulaşan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda Mi Band 4'ün en çok satan akıllı bileklik olduğunu duyurdu. Şirket, satış rakamı paylaşmasa da önceki Mi Band serisinin satışlarında yakalanan başarının ardından Mi Band 4'ün en çok satan bileklik olması pek de şaşırtıcı değil.

Şirket, Mi Band serisinin ilk modelini 9 ayda 1 milyondan fazla satmayı başarırken, Mi Band 2'de bu satış rakamını yakalaması 2 aydan daha fazla sürmedi. Mi band 3'te ise 1 milyonluk satış rakamına 17 günde ulaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Mi Band 4, bu süreyi 8 güne indirmeyi başardı ve bu sürede 1 milyondan fazla satmayı başardı. Şimdi ise Xiaomi, yeni bir akıllı bilekliğin hazırlığında. Xiaomi Mi Band 5 ismiyle satışa sunulması beklenen bileklik, ilk etapta Çin'de satşa sunulmuş durumda.

Ürünün global piyasalara ne zaman sunulacağı ise belirsiz.



