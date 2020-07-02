Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro için önemli güncelleme

Xiaomi, beklendiği gibi Xiaomi Mi 9T ve 9T Pro ve 9 modelleri için MIUI 12 güncellemesini aktif hale getirdi. Bu güncelleme ile birlikte telefonlarda pek çok yenilik yapılırken, özellikle de grafiksel açıdan yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

Yeni güncelleme ile göze daha fazla hitap eden bir arayüz sunulurken, Dark Mode 2.0 ile birlikte kararan duvar kağıtları da kullanıcılara sunulacak. Güncellemenin getirdiği bir diğer yenilik ise süper duvar kağıtları... Bu hareketli duvar kağıtları, uzay araştırma verilerini temel alarak Mars ve Dünyanın yükseklik hassasiyetli 3D animasyonlarını kullanıcılara sunuyor.

Görsel açıdan yapılan değişikliklerle birlikte kontrol paneli de kullanıcıların erişimine sunuluyor. Bildirim çubuğunda değişikliğe giden Xiaomi, yeni bildirim çubuğuna kontrol merkezi adını verdi.



