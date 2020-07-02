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Teknoloji
Haber Giriş: 02.07.2020 - 06:50,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro için önemli güncelleme

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro için önemli güncelleme
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Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından Mi 9T ve Mi 9T Pro için yeni bir güncelleme yayınlandı. İşte güncelleme ile birlikte gelen yenilikler...

Xiaomi, beklendiği gibi Xiaomi Mi 9T ve 9T Pro ve 9 modelleri için MIUI 12 güncellemesini aktif hale getirdi. Bu güncelleme ile birlikte telefonlarda pek çok yenilik yapılırken, özellikle de grafiksel açıdan yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

Yeni güncelleme ile göze daha fazla hitap eden bir arayüz sunulurken, Dark Mode 2.0 ile birlikte kararan duvar kağıtları da kullanıcılara sunulacak. Güncellemenin getirdiği bir diğer yenilik ise süper duvar kağıtları... Bu hareketli duvar kağıtları, uzay araştırma verilerini temel alarak Mars ve Dünyanın yükseklik hassasiyetli 3D animasyonlarını kullanıcılara sunuyor.

Görsel açıdan yapılan değişikliklerle birlikte kontrol paneli de kullanıcıların erişimine sunuluyor. Bildirim çubuğunda değişikliğe giden Xiaomi, yeni bildirim çubuğuna kontrol merkezi adını verdi.

Gmail'de tema nasıl değiştirilir ?Gmail kullanıcılar diledikleri taktirde arkaplan fotoğrafını ve temayı değiştirebilir. İşte yolu...
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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