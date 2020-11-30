MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi 11 serisi ne zaman çıkacak?
GeriTeknoloji Xiaomi Mi 11 serisi ne zaman çıkacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 11 serisi ne zaman çıkacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi 11 serisi ne zaman çıkacak?
Abone Olgoogle-news

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi 11 serisiyle yola devam etmeye hazırlanıyor. Peki yeni telefonlar ne zaman gün yüzüne çıkacak?

Fiyat/performans telefonlarıyla bilinen Xiaomi, yeni nesil akıllı telefonları için son hazırlıklarını yapıyor. Xiami Mi 11 ve Mi 11 Pro adıyla satışa sunulması beklenen yeni telefonların henüz tasarımının ve özelliklerinin nasıl olacağı netleşmiş değil.

120 Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi beklenen yeni telefonlar, arka yüzünde 50 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kameraya sahip olacak. M11'in işlemci tarafında Snapdragon 875'ten gücünü alması beklenirken, düz bir tasarım yerine daha kavisli bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Pro olan modelde QHD+ çözünürlük desteklenirken, Mi 10'da olduğu gibi 120 Hz yenileme hızı bu cihazda da yer alacak.

30x Zoom yapabilmesi beklenen yeni telefonların Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ancak cihazların fiyatlarının 8 bin TL'den başlaması bekleniyor.

Telefonlar Ocak ayında duyurulacak.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle