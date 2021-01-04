Xiaomi Mi 11: Şarj adaptörü çıkmayınca kimse almadı

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Xiaomi, Mi 11 model telefonunu satışa çıkardı. Bu model, hem şarj adaptörlü hem de adaptörsüz satılıyor. Ancak iki modelin fiyatı da aynı. Xiaomi ise bu noktada kullanıcılardan çevreye duyarlı olmalarını istiyor ve adaptörsüz modeli satın almasını tavsiye diyor.

Ancak bu çağrı kullanıcılar tarafından dikkate alınmıyor ve satılan telefonların büyük kısmı şarj adaptörlü olan modelden oluşuyor. Şirket, beş dakikada 350 bin satış yaparak önemli bir başarı elde ederken, şarj adaptörsüz telefonun satılmaması ise Xiaomi cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

Xiaomi Mi 11 Special Set Edition ve Xiaomi Mi 11 Green Edition (şarj adaptörü bulunmayan model) olmak üzere iki farklı kutu içeriğiyle vitrinlerdeki yerini alan Mi 11, şarj adaptörünü kaldıran son telefon olmayacak.



Gelecek haftalarda duyurulması beklenen Galaxy S21 serisi telefonlarda da şarj adaptörü bulunmayacak ve Samsung ilk kez bu yönde bir hamle yapmış olacak.

Apple, iPhone 12 serisi ile birlikte şarj adaptörünü kutu içeriğinden çıkarmış ve tepki çekmişti. Ancak markalar Apple'ın bu tutumunu 'mantıklı' bulmuş olacak ki aynı yoldan ilerliyor.