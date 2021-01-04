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GeriTeknoloji Xiaomi Mi 11: Şarj adaptörü çıkmayınca kimse almadı
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Teknoloji
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 11: Şarj adaptörü çıkmayınca kimse almadı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi 11: Şarj adaptörü çıkmayınca kimse almadı
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Mi 11'i geçtiğimiz günlerde satışa sundu. İki farklı model olarak satışa sunulan ve şarj adaptörsüz olarak da kullanıcılara sunulan telefona kimse ilgi göstermedi.

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  • Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: İşte ilk görüntüler
  • Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: İşte ilk görüntüler
  • Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: İşte ilk görüntüler
  • Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: İşte ilk görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Xiaomi, Mi 11 model telefonunu satışa çıkardı. Bu model, hem şarj adaptörlü hem de adaptörsüz satılıyor. Ancak iki modelin fiyatı da aynı. Xiaomi ise bu noktada kullanıcılardan çevreye duyarlı olmalarını istiyor ve adaptörsüz modeli satın almasını tavsiye diyor.

Ancak bu çağrı kullanıcılar tarafından dikkate alınmıyor ve satılan telefonların büyük kısmı şarj adaptörlü olan modelden oluşuyor. Şirket, beş dakikada 350 bin satış yaparak önemli bir başarı elde ederken, şarj adaptörsüz telefonun satılmaması ise Xiaomi cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

Xiaomi Mi 11 Special Set Edition ve Xiaomi Mi 11 Green Edition (şarj adaptörü bulunmayan model) olmak üzere iki farklı kutu içeriğiyle vitrinlerdeki yerini alan Mi 11, şarj adaptörünü kaldıran son telefon olmayacak.

Xiaomi Mi 11: Şarj adaptörü çıkmayınca kimse almadı

Gelecek haftalarda duyurulması beklenen Galaxy S21 serisi telefonlarda da şarj adaptörü bulunmayacak ve Samsung ilk kez bu yönde bir hamle yapmış olacak.

Apple, iPhone 12 serisi ile birlikte şarj adaptörünü kutu içeriğinden çıkarmış ve tepki çekmişti. Ancak markalar Apple'ın bu tutumunu 'mantıklı' bulmuş olacak ki aynı yoldan ilerliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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