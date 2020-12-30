MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi 11 Pro geliyor: Tarih belli oldu
GeriTeknoloji Xiaomi Mi 11 Pro geliyor: Tarih belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 30.12.2020 - 09:01 | Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 11 Pro geliyor: Tarih belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi 11 Pro geliyor: Tarih belli oldu
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz günlerde Mi 11 model telefonunun duyurusunu yapan Xiaomi, bu kez Mi 11 Pro için son hazırlıklarını yapıyor. Peki yeni telefonun duyurusu ne zaman yapılacak?

21
  • Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: İşte ilk görüntüler
  • Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: İşte ilk görüntüler
  • Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: İşte ilk görüntüler
  • Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: İşte ilk görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk telefon modeli olan Xiaomi Mi 11, sunduğu pek çok özellikle rakiplerini hayli zorlayacak bir telefon. Şimdi ise sırada Xiaomi Mi 11 Pro var.

Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Çin merkezli şirket, yeni amiral telefonunun duyurusunu Şubat ayında yapacak.

Mi 11 Pro, pek çok özelliğiyle Mi 11'in özelliklerini barındıracak, ancak ek özelliklerle bu modelden ayrılacak. Örneğin Mi 11 ve Mi 11 Pro, aynı ekran ve işlemciyi kullanacak. Aralarındaki en büyük fark ise kamera tarafında olacak. Ancak Mi 11 Pro'nun kameralarının hangi özelliklerle geleceği şimdilik belirsiz.

Xiaomi Mi 11 Pro geliyor: Tarih belli oldu

Pro modelinde 120W hızlı şarj teknolojisinin de kullanılması beklenirken, bu özelliğin Mi 11 Ultra için saklanması da söz konusu olabilir.

Ayrıca Mi 11, arka tarafta telefoto lens içermiyor. Bu lens, Mi 11 Pro modeli ile kullanıcılara sunulabilir.


Xiaomi Mi 10T Pro incelemesiFiyat/performans telefonlarıyla Türkiye'nin sevilen markalarından Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi Mi 10T Pro'yu bu videomuzda yakından inceledik. Amiral telefonlarda bulunan özellikleri arıyor ama çok para vermek istemiyorsanız doğru yerdesiniz! (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle