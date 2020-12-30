Xiaomi Mi 11 Pro geliyor: Tarih belli oldu

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Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk telefon modeli olan Xiaomi Mi 11, sunduğu pek çok özellikle rakiplerini hayli zorlayacak bir telefon. Şimdi ise sırada Xiaomi Mi 11 Pro var.

Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Çin merkezli şirket, yeni amiral telefonunun duyurusunu Şubat ayında yapacak.

Mi 11 Pro, pek çok özelliğiyle Mi 11'in özelliklerini barındıracak, ancak ek özelliklerle bu modelden ayrılacak. Örneğin Mi 11 ve Mi 11 Pro, aynı ekran ve işlemciyi kullanacak. Aralarındaki en büyük fark ise kamera tarafında olacak. Ancak Mi 11 Pro'nun kameralarının hangi özelliklerle geleceği şimdilik belirsiz.



Pro modelinde 120W hızlı şarj teknolojisinin de kullanılması beklenirken, bu özelliğin Mi 11 Ultra için saklanması da söz konusu olabilir.

Ayrıca Mi 11, arka tarafta telefoto lens içermiyor. Bu lens, Mi 11 Pro modeli ile kullanıcılara sunulabilir.





