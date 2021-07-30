Xiaomi Mi 11 Lite incelemesi

Avcılar’da kurduğu fabrikayla Türkiye’de yerli üretime başlayan Xiaomi, ülkemize bir yandan katma değer sağlarken, öte yandan fiyat/performans telefonları ile birlikte geniş ekosistemindeki ürünleri de kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Mi 11 Lite ise benim de uzun süredir beklediğim bir telefon modeliydi.

Mi 11 Lite, Xiaomi’nin ürettiği telefonlar dahil piyasada gördüğünüz birçok telefondan farklı bir şey yapıyor. Ultra ince, hafif ve konforlu bir tutuş hissiyle birlikte oldukça şık bir telefon… Sadece 6.81 mm inceliğinde olan ve 157 gram ağırlığa sahip Mi 11 Lite; tarzınızı yansıtan bir telefon olacak.



Telefonun siyah, mavi ve pembe olmak üzere üç farklı rengi bulunuyor. Bizdeki modellerde pembe ve mavi…

Tasarımına yakından baktığımızda alt kısmında hoparlör ızgarası ile birlikte USB Type-C girişi, dahili mikrofon ve SIM kart yuvası yer alıyor. SIM kart yuvasından bahsetmişken, Mi 11 Lite’ın microSD kart desteği de sunduğunu belirtelim. Telefonun üst kısmında ise mikrofon ve kızılötesi sensörü konumlandırılmış.



Arka yüzdeki kameraların çıkıntısının hayli az olduğunu görüyoruz. 64 MP ana kamera ve beraberindeki kamera kurulumunun bu kadar ince tutulması da Mi 11 Lite’ın bir başka hoşuma giden özelliği…

Gorilla Glass 5 teknolojisiyle darbelere karşı dayanıklı bir yapıda olan telefonun ekran/gövde oranı ise yüzde 84.96 seviyelerinde. Ön kamera da sol üst köşeye konumlandırılmış.



Evet tasarımıyla ilgili görüyorsunuz ya, söylenecek şey çok, ama Mi 11 Lite elbette sadece tasarımdan ibaret bir telefon değil. Zaten bence Mi 11 Lite’ın farkı da burada. Hem tasarımıyla ilk bakışta kullanıcısına kendini sevdiriyor hem de donanım özellikleriyle uzun yıllar sahibine eşlik edecek bir telefon modeli…



6.65 inç’lik büyük bir AMOLED ekranımız var. Büyük ekran, ama hafif ve ince bir tasarım, hepsi tek bir telefon modelinde buluşmuş. 90 Hz ekran yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örneklem hızı da ekranın öne çıkan özellikleri arasında… 128 GB dahili hafıza ve 8 GB RAM ile gelen ve işlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 732G’den gücünü alan Mi 11 Lite, oyunları akıcı bir şekilde oynayabilmenizi sağlıyor. En zorlu oyunlar, bu zarif telefonda da yüksek performansta çalışıyor.



Mi 11 Lite, sınıfının en iyi kamera performansını sürdüren üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Kamera bölümünün çıkıntısı oldukça az ve ince tasarımımızı bozmuyor. 64 MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram aralığında görüntü alabilen bir ana kameramız var. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro kamera eşlik ediyor.

Hem ana kamera hem ultra geniş açılı kamera düşük ışık koşulları için optimize edilen gece modu özelliğine sahip. Bu sayede gün batımında manzara fotoğrafları, gece şehir manzaraları ve gece hayatı fotoğraflarında daha keskin kontrast ile daha aydınlık fotoğraflar çekilebiliyor.



Kameralarla ilgili bir nokta daha var: Mi 11 Lite, yeni video modları ve filtrelerle profesyonel seviyede sonuçlar elde edilebilen sinematik görüntüleri pahalı bir ekipmana sahip olmadan kolayca yakalamanızı sağlıyor. Bu filtreleri ve video modlarını da mutlaka kurcalayın derim.

Sonuç itibariyle Mi 11 Lite, pek çok açıdan rakiplerini fazlasıyla zorlayacak bir telefon olmuş. Hem tasarımıyla beğenimizi kazanan Mi 11 Lite, bu güzel tasarımına güçlü bir donanımı da sığdırmış.