Xiaomi Mi 11 karşınızda! İşte tüm özellikleri

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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, fiyat/performans telefonlarıyla yakından tanınan bir isim. Ancak şirket, amiral seviyede telefonlara da sahip ve Mi 11 ile bu seriyi de güncellemiş bulunuyor.

6.81 inç'lik kavisli yapıda bulunan büyük bir AMOLED ekran kullanan Xiaomi Mi 11, 3200x1440 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ekranı, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan Mi 11, darbelere karşı da dayanıklı bir yapıda.

120 Hz ekran yenileme hızı sunan telefonun ekranında 480 Hz dokunmatik tarama hızı bulunuyor. Diğer bir deyişle ekran hassasiyeti hayli fazla. Nokta çentikli ekran yapısıyla dikkat çeken Xiaomi Mi 11'in ön yüzü gibi arka yüzü de kavisli bir yapıda ve kolay bir tutuş sağlıyor.

8.06 mm kalınlığında olan ve ağırlığı 196 gram seviyelerinde bulunan Mi 11'in arka kamera kurulumu hayli büyük ve çıkıntı dikkat çekici düzeyde. Telefonun parmak izi tarayıcısı ise diğer amiral telefonlardan alışık olduğumuz üzere ekrana gömülü olarak geliyor. Mi 11'in nabız ölçümü de yapabildiğini belirtelim.

Mi 11, kamera tarafında yüksek performans gösteren bir telefon. 108 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen f/1.85 diyafram değerinde ve 1/1.33” ölçeğinde büyük bir sensör kullanan telefondaki sensör 7 katmanlı lens ile desteklenmiş. 1.6 mikron piksel boyutu daha iyi ışık almasını sağlıyor. 13MP çözünürlüğünde 123 derece açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde 50mm telefoto/makro sensör onu tamamlıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.



Mi 11, üst seviye yeni telefon modellerinde gördüğümüz gibi 8K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Süper gece modu, profesyonel mod, video log modu, sinematik lens gibi pek çok yapay zeka özelliğini destekleyen telefon, HEIF desteğine de sahip ve gök yüzü filtresiyle birlikte geliyor.

İşlemci tarafında farkını ortaya koyan Mi 11, Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. 5nm sürecinde geliştirilen Snapdragon 888 yonga seti önceki nesillerden farklı bir yapılanmaya sahip. 2.84GHz seviyesine kadar çıkabilen işlemci tarafı Snapdragon 865 yonga setine göre yüzde 25 daha iyi performans sunuyor.

Aynı hızlarda ise yüzde 25 enerji verimliliği yakalanabiliyor. Grafik tarafına baktığımızda ise Adreno 660 grafik birimi ise yüzde 35 performans ve yüzde 25 enerji verimliliği artışı getiriyor.

Mi 11'de bulunan RAM, LPDDR5 standardını desteklemesi nedeniyle rakiplerine kıyasla yüzde 16 oranında daha yüksek performans sunuyor. Depolama belleği ise UFS 3.1 standardını destekliyor.

Harman Kardon hoparlörleriyle dikkat çeken ve stereo ses desteğine sahip olan Xiaomi Mi 11, 4600 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor. 55W hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters şarj desteğiyle birlikte gelen telefonda Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ ve USB Power Delivery 3.0 da destekleniyor.



Çift SIM kart desteğinin yanı sra 5G teknolojisiyle de uyumlu olan Mi 11, kızıl ötesi sensörü, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ağ bağlantı teknolojilerini kullanıyor ve Android işletim sistemi üzerine kurulu MIUI 12 yazılımı kurulu olarak kutusundan çıkıyor.

iPhone 12 serisi telefonlarda Apple ilk kez şarj adaptörlerine kutu içeriğinde yer vermemişti. Aynı durum Mi 11 için de geçerli. Xiaomi ilk kez bir telefon modelinin kutu içeriğinde şarj adaptörüne yer vermedi.

Xiaomi Mi 11'in fiyatlarına gelince:

Xiaomi Mi 11 8GB+128GB – 611 dolar

Xiaomi Mi 11 8GB+256GB – 657 dolar

Xiaomi Mi 11 12GB+256GB – 719 dolar







