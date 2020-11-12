Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro Türkiye'de! İşte özellikleri

Mi 10T Pro, OIS ve 8K video desteği ile geliyor. Mi 10T, 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. 20 Megapiksellik ön kamera da başarılı selfie fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor.

Cihazlarda bulunan altı bağımsız uzun pozlama modu, dinamik arka planı bulanıklaştırırken, sabit nesneye odaklanarak hareketli kalabalıktan ayırma ve dönen bir gökyüzü efekti oluşturan yıldız izleri gibi farklı özelliklere sahip fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor. Photo Clones özelliğiyle dört farklı pozunuzu tek bir fotoğrafa yerleştirebiliyorsunuz. Seri çekim özelliği ise kullanıcıların videoya da dönüştürülebilen bir zaman aralığı ile fotoğraflar oluşturma olanağı tanıyor. Üç yeni fotoğraf filtresi (Cyberpunk, Gold vibes ve Black ice) ruh halinizi fotoğraflarınıza aktarmaya yardımcı oluyor.

Video Clones özelliği kendinizi iki farklı sahneyle tek bir videoda birleştirebilmenize olanak tanırken Dual Video özelliği ise cihazın hem ön hem arka kameralarından aynı anda kayıt yapabilmenizi sağlıyor.



Mi 10T Pro ve Mi 10T, 144 Hz yenileme hızına sahip. Yüksek yenileme hızına sahip ekranlar yüksek güç tüketimi ve tutarsız kare hızlarına neden olabilir. Ancak AdaptiveSync ekran bu sorunu ortadan kaldırıyor ve filmi 48 Hz'de, TV dizilerini 50 Hz'de, internetten 30 Hz video izleyebilmenizi, 60 Hz'de sosyal medyada gezebilmenizi ya da 144 Hz'ye kadar oyun oynayabilmenizi sağlıyor.

P3 renk gamı ve TrueColor ekranı geniş bir aralıkta renkler sunuyor. Reading Mode 3.0, gözlerinizi korumak için kağıt dokusunu simüle ederken, Sunlight Display 3.0 kontrastı otomatik olarak iyileştirir ve dış mekanlardaki dinamik renk doygunluğunu ayarlar. Dahili 360° ortam ışığı sensörüyle, arkadan aydınlatmalı koşullarda bile parlaklığı ayarlayabiliyor.

Mi 10T Pro ve Mi 10T, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden gücünü alıyor ve 5G bağlanabilirlik sunuyor. Grafik tarafında da Qualcomm Adreno 650 GPU telefonlarda yer alıyor.

5.000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefonlar, 33W şarj desteğine sahip.

Mi 10T Pro 5.799 TL’den, Mi 10T ise 4.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



