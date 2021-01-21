Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri

Xiaomi, geliştirdiği pek çok ürününü Türkiye'de de satışa sunuyor. Fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi'nin bu yeni telefonu ise daha uygun bir fiyatla gelecek. Ancak fiyat konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan Mi 10T Lite, 6.67 inç'lik bir ekrana sahip. Full HD ekranla gelen ürün, ekranını da Gorilla Glass 5 ile koruyor. Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alan telefon, grafik tarafında ise Adreno 619 yongasını kullanıyor.

5G desteğine de sahip olan cihaz, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı modele sahip. 6 GB RAM'le gelen bu modeller aynı zamanda toplam hafızanın artırılmasına imkan veren microSD kart desteğini de beraberinde getiriyor.



4820 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken ve 33W hızlı şarj desteği sunan Xiaomi Mi 10T Lite'ın ön yüzünde f/2.5 diyafram değerinde 16 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Arka yüzde ise dörtlü kamera kurulumuna yer verilmiş:

64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73", 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 120° (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm

2 MP, f/2.4, (macro)

2 MP, f/2.4, (derinlik sensörü)

Telefonun ilerleyen günlerde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.