Xiaomi Mi 10i 5G duyuruldu: İşte öne çıkan özellikleri

Sık aralıklara yeni telefon modellerini duyuran ve fiyat/performans ürünleriyle bilinen Xiaomi, yeni telefonu Mi 10i 5G'yi ortaya çıkardı.

6.67 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Full HD+ IPS LCD ekran paneli kullanıyor. Nokta çentik tasarımla gelen telefon, 120 Hz ekran yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı ile birlikte ekranda çok daha akıcı bir deneyim söz konusu.

Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alan Xiaomi Mi 10i 5G, iki farklı modeliyle geliyor: 6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili hafıza.

UFS 2.2 depolama teknolojisiyle desteklenen telefon, dahili bir soğutma sistemine de sahip ve telefonun sıcaklığı bu sayede optimum seviyede tutuluyor.



Kamera tarafında da iddialı bir telefon olan Xiaomi Mi 10i 5G'nin arka yüzünde 108MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM2 ana sensör bulunuyor. Ana sensör çift OIS ile desteklenirken bu ana kameraya 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler eşlik ediyor.

Telefonun ön yüzünde ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen EIS destekli bir kamera konumlandırılmış.

Bluetooth 5.1, WiFi 5 bağlantı teknolojilerini kullanan ve diğer pek çok Xiaomi telefonda olduğu gibi kızıl ötesi sensöre de sahip olan Xiaomi Mi 10i 5G, 4820 mAh kapasiteli bataryasından enerjisini alıyor.

33W hızlı şarj ile gelen ve NFC desteğini de arkasına alan telefon, stereo hoparlör desteğine de sahip.

Telefonun fiyatlarına gelince:

6 GB RAM + 64 GB – 287 dolar

8 GB RAM + 128 GB – 300 dolar

8 GB RAM + 128 GB – 328 dolar





