Xiaomi Mi 10 Ultra: Yeni amiral telefon yolda

Fiyat/performans telefonlarıyla ülkemizde de dikkat çeken Xiaomi, en güçlü akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 10 Ultra için düğmeye bastı. Gelecek hafta resmen duyurulması planlanan telefonla ilgili konuşan şirketin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, cihazın global pazarda Xiaomi Mi 10 Ultra ismiyle satışta olacağını, Çin'de ise Xiaomi Mi 10 Supreme Edition ismiyle raflardaki yerini alacağını söyledi.

Henüz özellileri netleşmemiş olsa da şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Xiaomi Mi 10 Ultra'nın özellikleri şöyle olacak:

120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelmesi beklenen Xiaomi Mi 10 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. Periskop kamerası da olması beklenen telefonun piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefon olacağı iddia ediliyor.

100W hızlı şarj desteğine (kablolu) sahip olan Xiaomi Mi 10 Ultra, 55W kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip.



