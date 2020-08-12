Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı! İşte dikkat çeken özellikleri

Xiaomi, yeni amiral telefonu Mi 10 Ultra'yı resmen tanıttı. Şirketin bugüne dek geliştirdiği en iyi telefonu olan Mi 10 Ultra, işlemcisinden belleğine, tasarımından kamerasına pek çok yenilik sunuyor. 6.67 inç'lik ekranla gelen telefon, Full HD+ AMOLED ekran teknolojisi sunuyor. Ön kamera, cihazın sol üst köşesine konumlandırılmış.



Ekran tarafında dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden gücünü alan Xiaomi Mi 10 Ultra, 3.1 GHz çalışma hızına çıkabilen Kyro 585 çekirdeklere sahip.



16 GB RAM'le gelen telefonun dahili hafıza seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB. Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen ürün, kamera tarafında da hayli iddialı görünüyor. 48 MP ana kamera ile gelen telefonun bu ana kamerasına 20 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP periskop kamera ve 12 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.



Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği de 120x dijital zum yapabiliyor olması. Huawei'nin bugüne dek 50x dijital zum ile yapabildiğinin üstüne koyan şirket, bu anlamda 120x dijital zum sunan ilk telefonu sunmuş oldu.



4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan cihaz, 120W hızlı şarj desteğine sahip. Öyle ki, telefonunuzun şarjı tamamen bittiğinde yüzde 0'dan yüzde 41'e şarj etmek için 5 dakika beklemeniz yetiyor. 50W kablosuz hızlı şarj desteği de sunan Mi 10 Ultra'nın 256 GB dahili hafızalı sürümü 905 dolardan satışa sunulacak.



Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsiz.



