Xiaomi Mi 10 Ultra özel bir kılıfla birlikte geliyor

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Diğer yandan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuldukça da vaka sayısının düşürülmesi amaçlanıyor. Hijyen bu anlamda hayati bir önem taşıyor ve Xiaomi de bu kapsamda yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10 Ultra'nın kılıfı da antibakteriyel yapısıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın muhtelem özellikleri

Henüz özellileri netleşmemiş olsa da şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Xiaomi Mi 10 Ultra'nın özellikleri şöyle olacak:

120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelmesi beklenen Xiaomi Mi 10 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. Periskop kamerası da olması beklenen telefonun piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefon olacağı iddia ediliyor.

100W hızlı şarj desteğine (kablolu) sahip olan Xiaomi Mi 10 Ultra, 55W kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip.

Xiaomi, antibakteriyel kılıf üreten tek teknoloji şirketi değil. Samsung da özel antimikrobiyal kaplamayı Galaxy Note 20 serisinde kullanıyor.



