Xiaomi Mi 10 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10, Türkiye'de raflardaki yerini aldı. 6.67 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve Full HD+ AMOLED ekran kullanan cihazın ekran yenileme hızı 90 Hz, dokunmatik tarama hızı ise 180 Hz değerlerine sahip. Cihazın tasarımına bakıldığında ise ekranın kıvrımları, Galaxy S serisini andırıyor ve kavisli bir tasarım tercih edilmiş.

Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan Xiaomi Mi 10'un Türkiye'de satışa sunulan modeli 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza (UFS 3.0) ile geliyor. İçerisinde 4780 mAh kapasiteli batarya bulunduran cihaz, 30W hızlı şarj teknolojisini kullandığından dolayı çok kısa sürede telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz.



Kamera tarafına geldiğimizde ise telefon, rakiplerini hayli zorlayacak gibi görünüyor. 108 MP çözünürlüğünde ve f/1.69 diyafram değerindeki ana kamerayı 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2 MP çözünürlüğünde birincil ve ikincil telefoto sensörleri izliyor. Cihazın ön yüzünde ise 20 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera mevcut.

Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 gibi yeni nesil ağ teknolojilerini de destekleyen Xiaomi Mi 10, daha önce yapılan DxOMark testlerinde de önemli bir derece elde etmişti. Bu test, cihazın kamera tarafındaki performansını gün yüzüne çıkarmıştı.

Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı ise 8499 TL olarak belirlendi.



