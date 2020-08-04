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Teknoloji
Haber Giriş: 04.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ne zaman tanıtılacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi 10 Pro Plus ne zaman tanıtılacak?
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Fiyat/performans telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin beklenen yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 10 Pro Plus için geri sayım sürüyor. Şirketin yeni telefonu ne zaman duyuracağı netlik kazandı.

8K video kaydı yapan Mi 10 serisi ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xiaomi, bu kez Mi 10 Pro'nun üzerine yeni bir amiral model daha ekliyor. Xiaomi Mi 10 Pro Plus adını taşıması beklenen yeni telefon, Xiaomi'nin 10. kuruluş yıl dönümüne özel olarak duyurulacak.

11 Ağustos tarihinde duyurulması planlanan yeni telefon, Mi 10 serisindeki en üst seviye telefon olacak. Cihazın teknik detayları ve fiyat bilgisi henüz paylaşılmış değil; ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Mi 10 Pro Plus'ın muhtemel özellikleri bakın nasıl olacak?

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ne zaman tanıtılacak

Xiaomi'nin yeni ürünü için duyuru yapacağı tarih bu ilanda görülüyor: 11 Ağustos

6.67 inç'lik büyük ekranla gelmesi beklenen Xiaomi Mi 10 Pro Plus, 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunacak. Sol üst köşesinde ekrana gömülü bir kamerayla gelmesi beklenen telefonun dahili hafızası 256 GB, RAM'i ise 8 GB. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla gelmesi beklenen telefonda 60W hızlı şarj desteği bulunacak. 120 Hz ekran yenileme oranıyla da dikkat çekmesi beklenen ürünün işlemcisi ise Snapdragon 865 olacak.

Ancak tüm bunlar elbette henüz kesinleşmiş özellikler değil ve daha net bilgiler için 11 Ağustos'u beklemek durumundayız.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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