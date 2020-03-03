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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:43,Son Güncelleme:/

Xiaomi kullanıcılarını kızdıran gelişme: Güncelleme geri çekildi

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Xiaomi kullanıcılarını kızdıran gelişme: Güncelleme geri çekildi
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Xiaomi Mi A3 telefon sahiplerine müjdelenen Android 10 güncellemesinin apar topar geri çekilmesi kullanıcıların tepkisini çekti.

Xiaomi, bu kez Android 10 güncellemesini geri çektiği için gündemde... 1.3 GB boyutunda olan Android 10 güncellemesini indiren kullanıcıların azımsanmayacak bir bölümü, parmak izi okuyucunun gerektiği gibi çalışmadığını dile getirirken, kamera uygulamasının kendi kendine kapanmaya başladığına dikkat çekildi ve arayüzde bir dizi uyumsuzluğun göze çarptığına vurgu yapıldı.

Tüm bu geri bildirimleri dikkate alan Xiaomi'nin Android 10 güncellemesini geri çekmeye karar vermesi ise kullanıcıları kızdırdı. Henüz Android 10 güncellemesini indirmeyi başaramayan Mi A3 sahipleri güncellemenin sorunlarından arındırılmış halini beklemek zorunda kalacak. 

6.09 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Mi A3, 720x1560 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 2 GHz hızında çalışan Snapdragon 665 işlemciden güç alan ve 4030 mAh kapasiteli batarya kullanan telefon ülkemizde 1600 TL'den satılıyor.

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