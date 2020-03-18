Xiaomi, koronavirüse karşı telefonlar için dezenfeksiyon cihazı geliştirdi

Xiaomi, 69 dolar fiyat etiketine sahip olan ve küçük eşyaların sterilize edilmesini sağlayan yeni cihazını ortaya çıkardı. Akıllı telefon ve telefonların ebatlarında olan cihazları dezenfekte edebilen ürün, ön sipariş yoluyla satılıyor ve şimdilik 69 dolar. Ancak raflardaki yerini aldığında fiyatının 91 dolara çıkacağı söyleniyor.

Cihazın içine telefonunuzu yerleştirdiğinizde, firmanın iddiasına göre 30 saniye gibi kısa bir sürede telefonunuz yüzde 99.99 oranında dezenfekte edilmiş oluyor. Bu da telefonlardan gelen olası koronavirüs tehdidini de ortadan kaldırıyor. Cihazı kullanmak da hayli kolay. Minik fermuarlı bir çanta görünümünde olan cihazın içine telefonu yerleştiriyorsunuz, ardından fermuarı kapatıp güç düğmesine basıyorsunuz ve 30 saniye bekliyorsunuz. Hepsi bu...



Dezenfeksiyon işleminin sona ermesiyle birlikte telefonlarda kimyasal kalıntı bırakmayan cihaz, Xiaomi'ye göre oldukça güvenilir ve yan etkisi yok. Cihazı şarj etmek 3 saat sürerken, tek şarj ile birlikte 70 kez dezenfeksiyon işlemi yapabiliyorsunuz.

Cihazın öne çıkan bir diğer özelliği ise telefonun girişleri, tuşları dahil ulaşılması güç yerlerini etkili bir şekilde temizliyor olması. Antibakteriyel mendillerin dahi bu konuda etkisiz kaldığı biliniyor. EUE Ultraviolet Sterilization Bag for Phone ismini taşıyan cihazın Türkiye'de satışı şu an için yok.