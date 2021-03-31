Xiaomi elektrikli araç sektörüne adım atıyor

Xiaomi Corporation, Hong Kong Borsa'sına yaptığı kamuoyu açıklamasıyla akıllı elektrikli araç üretim çalışması hazırlıklarına başladığını duyurdu. Xiaomi'nin Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun, 2021 Mart ayında yapılan lansmanda şirketin 10 milyar RMB başlangıç yatırımıyla tamamen Xiaomi'ye ait bir yan kuruluş altında faaliyet gösterileceğini açıkladı. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl boyunca toplamda tahmini 10 milyar ABD doları tutarında yatırım yapmayı hedefliyor. Lei Jun aynı zamanda akıllı elektrikli araç için kurulan yan kuruluşun CEO'su olarak görev yapacak.

Lei Jun, "Bu kararı tüm ortaklar arasında yapılan çok sayıda müzakere sonrasında aldık. Bu, hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak. Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için tüm mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım" dedi. Jun, aynı zamanda Xiaomi yönetim ekibinin son 75 gün içinde elektrikli araç sektörüne yönelik 200'den fazla sektör uzmanıyla 85 toplantı, dört şirket içi yönetim müzakeresi ve iki yönetim kurulu toplantısı olmak üzere çok titiz ve kapsamlı araştırmalar yürüttüğünün altını çizdi. Jun sözlerini: "Bu kararın verilmesinde Mi fanlarının Xiaomi'nin değerlerine olan güvenleri ve markaya verdikleri sürekli desteğin de büyük etkisi oldu. Bu da Xiaomi'nin yeni bir çığır açarak akıllı elektrikli araç sektörüne girmesinde önemli bir temel oluşturdu. Son mali sonuçlara göre, dünya genelinde akıllı telefon satışlarımız 146 milyona ulaştı ve dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisi arasında yer almaya devam ediyoruz. Üst düzey akıllı telefon satışlarımız 10 milyonu aştı. TV satışlarında ise Çin'de arka arkaya 8 çeyrektir zirvedeki yerimizi koruyoruz. Xiaomi'nin AIoT platformunda 324,8 milyonun üzerinde bağlı cihaz bulunuyor. Aylık 86,7 milyon aktif kullanıcıya sahip olan XiaoAI yapay zeka asistanıyla akıllı ev sektörüne liderlik etmeyi sürdürüyoruz. 2020 yılının sonunda grubumuz toplamda 108 milyar RMB nakit rezervine sahip oldu" diyerek tamamladı.

Lei Jun, çalışanlarına yönelik yazdığı mektupta Xiaomi'nin otomobil üretiminde farklı ve benzersiz avantajlara sahip olduğunun altını çizdi:

1. Akıllı elektrikli araçlar geleneksel otomotiv sektörünün iş modelini kökten değiştirdi ve Xiaomi, donanım tabanlı internet hizmeti iş modeli hakkında ayrıntılı bilgiye sahip.

2. Xiaomi, yazılım ve donanım entegrasyonunda en kapsamlı deneyime ve internet sektöründeki en derin üretim teknik bilgisine sahip.

3. Xiaomi'nin ürün çeşitliliği, ürün ölçeği ve kullanıcı sayısı açısından en kapsamlı akıllı ekosisteme sahip.

4. Xiaomi, akıllı elektrikli araçlara uygulanabilecek çok sayıda temel teknolojiye sahip.

5. Xiaomi, dünya çapındaki Mi fanlarının güven ve desteğiyle güçlü bir markaya ve güçlü bir kullanıcı tabanına sahip.

6. Xiaomi'nin bu alana güvenle yatırım yapmasına olanak tanıyan bol miktarda nakit kaynağına sahip.

Lei Jun, "Akıllı elektrikli araçlar, önümüzdeki 10 yıllık dönemin en büyük iş fırsatlarından birini ve akıllı yaşamın vazgeçilmez bir bileşenini temsil ediyor. Akıllı AIoT ekosistemimizi her geçen gün daha da genişletiyoruz ve dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojilerle iyi bir yaşam sürmesini sağlama vizyonumuzu sürdürüyoruz. Bu nedenle, elektrikli araç sektörüne girmek bizim için çok doğal bir karar" dedi.