Xiaomi, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi oldu

IDC'ye göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında satışlarda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 gerileme yaşandı. Şirketin yüzde 9'luk tahminine göre çok daha iyi bir satış performansı gösteren ve iyileşme sinyalleri veren akıllı telefon pazarında Xiaomi, 46,5 milyon cihaz sattı ve dünya genelinde en büyük akıllı telefon üreticileri arasında tekrar üçüncü sıraya yerleşti. Şirketin üçüncü sıraya yükselmesinde Hindistan'daki önemli kazanımlar ve şirketin üçüncü çeyrekte satış hacminin yüzde 53'ünü oluşturan Çin'deki varlığı büyük rol oynadı.



Xiaomi'nin Hindistan'daki üretim kapasitesinin pandemi öncesi düzeyin yaklaşık yüzde 85'ine ulaşması önemli bir etken. Xiaomi'nin özellikle Redmi 9 Serisi giriş seviyesi cihazları hem Hindistan hem de Çin'de iyi satış performansı sergiledi.

Counterpoint Market Monitor Service tarafından yapılan son araştırmaya göre Xiaomi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 75 büyüyerek pazar payını yüzde 13'e yükseltti.

Araştırma Analisti Abhilash Kumar konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Xiaomi, 2020'nin 3. çeyreğinde 46,2 milyon adetle bugüne kadarki en yüksek satış miktarına ulaştı. Şirketin Çin'de sürdürdüğü büyüme mücadelesi sona erdi ve satışları yıllık bazda yüzde 28, çeyrek bazında yüzde 35 arttı.”

Canalys'in son araştırmasına göre, dünya genelinde akıllı telefon satışları 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 düşüşle 348 milyon oldu. Ancak bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 oranında arttı. Xiaomi, aynı dönemde yüzde 45 büyüyerek 47,1 milyon satış adedine ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti.