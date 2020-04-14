Xiaomi CEO'su hangi telefon modellerini kullanıyor?

Lei Jun, elbette sadece Xiaomi model telefonlar kullanıyor. Ancak CEO'nun özellikle hangi modellerle daha çok zaman geçirdiğini paylaşması, kullanıcıların dikkatini çekti. Paylaşılan görüntüye bakıldığında Lei Jun'un pek çok modeli yanından ayırmadığı görülüyor. Peki hangi modellerden bahsediyoruz?

Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi 9, Mi CC9, Black Shark 3, Black Shark 2, Redmi K20 Pro, Redmi 8A, Redmi 7A, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Mi 10 Pro ve Redmi K30 Pro...

Şirketin hem kurucusu hem de CEO'su olan Lei Jun'un kılıflarıyla birlikte kullandığı telefonların görüntüsünü paylaşması sosyal medyada da ses getirdi ve kullanıcılar fotoğraf üzerine CEO'yla pek çok yorum paylaştı.

Diğer yandan Redmi serisinin de Xiaomi çatısı altında olan bir marka olduğunu belirtelim.