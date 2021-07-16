Xiaomi, akıllı telefon satışlarında Apple'ı geride bıraktı!

Teknoloji devlerinin kıyasıya rekabetine sahne olan akıllı telefon sektöründe sıralama değişti.

Çin merkezli Xiaomi, ABD'li Apple'ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

Canalys tarafından açıklanan verilere göre üretimini ciddi oranda artılan Çinli şirket ilk kez Apple'ı geride bırakma başarısı gösterdi.

Zirvesindeki isim ise değişmedi. 2021'in ikinci çeyreğinde Güney Kore Merkezli Samsung yüzde 19 pazar payı ile zirvedeki yerini korurken Xiaomi'nin pazar payı ise yüzde 17 oldu.

Söz konusu verilere göre Apple'ın pazara payı dönem için yüzde 14'te kaldı ve şirket üçüncü sıraya geriledi. Yüzde 10'lu pazar payı ile Oppo ve Vivo ise 4'üncülüğü paylaştı.

Xiaomi dönem içinde yıllık bazda satışlarını yüzde 83 artırırken bu rakam Samsung kanadında yüzde 15, Apple'da ise yüzde 1 oldu.