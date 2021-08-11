Xiaomi, açık kaynaklı Robot CyberDog'u tanıttı

CyberDog, Xiaomi'nin açık kaynak topluluğu ve dünya genelindeki geliştiriciler için dört bacaklı robotik alanındaki ilk girişimi olma özelliğini taşıyor. CyberDog ile ilgilenen robotik meraklıları, benzer düşünen diğer Xiaomi Fanları ile rekabet edebilecek, birlikte oluşturabilecek ve dört bacaklı robotların gelişimini sağlayabilecek ve potansiyelini açığa çıkarabilecek.

Güçlü, Hassas ve Çevik

CyberDog, Xiaomi'nin kendi bünyesinde geliştirilen yüksek hız, çeviklik ve geniş hareket imkanı tanıyan servo motorlarla donatıldı ve kalibre edildi. 32N·m/220Rpm'ye varan maksimum tork gücü ve dönüş hızıyla CyberDog, 3,2 m/sn'ye kadar yüksek hızda hareket etme ve ters takla gibi karmaşık eylemler gerçekleştirebiliyor.

CyberDog'ın beynini NVIDIA Jetson Xavier NX platformu üzerine kurulan yerleşik ve uç nokta sistemlerine yönelik yapay zeka destekli bir süper bilgisayar oluşturuyor. Süper bilgisayar, 384 CUDA Çekirdeği, 48 Tensor Çekirdeği, 6 Carmel ARM İşlemci ve 2 derin öğrenme hızlandırma motorundan oluşuyor.

CyberDog, biyolojik organizmaları tam olarak modelleyebilmek için hareketlerini yönlendiren ve anında geri bildirim sağlayan 11 yüksek hassasiyetli sensörle donatıldı. Dokunma sensörleri, kameralar, ultrasonik sensörler, GPS modülleri ve daha fazlasını içeren bu sistem, CyberDog'a çevresini algılama, analiz etme ve çevreyle etkileşim kurma gibi gelişmiş yetenekler sağlıyor.



Etkileşimleri Kişiselleştiren Bilgisayar Görüşü

Xiaomi'nin akıllı telefon görüntüleme teknolojisi sayesinde CyberDog'ın gelişmiş bir çevre algılama yeteneği bulunuyor. Yapay zeka etkileşimli kameralar, binoküler ultra geniş açılı balık gözü kameralar ve Intel RealSense D450 derinlik modülünden oluşan bu kamera sistemi, bilgisayar görüşü algoritmasıyla eğitilebiliyor.

Bu görüntü sensörü sistemi, CyberDog'a otonom nesne takibi, SLAM ve santimetre ölçeğinde engellerden kaçınma ve navigasyon yetenekleri sağlıyor. Bu, CyberDog'ın çevresini gerçek zamanlı olarak analiz edebilmesi, navigasyon haritaları oluşturabilmesi, hedefini çizebilmesi ve engellerden kaçınabilmesi anlamına geliyor. Tüm bunlar insan duruşunu tanıma, yüz tanıma ve takibi gibi özelliklerle birleştiğinde CyberDog, sahibini takip edebilme ve engellerin etrafından dolanabilme yeteneğine sahip oluyor.

Kullanıcılar evcil hayvan benzeri doğal özellikler için CyberDog'a özel bir uyandırma sözcüğü ayarlayabiliyor ve robotu kontrol etmek için sesli asistanları ya da beraberinde gelen uzaktan kumandayı veya akıllı telefon uygulamasını kullanabiliyor. Kullanıcılar, CyberDog'u benzersiz görevlerde kullanabiliyor ve etkileşime girebiliyor.

CyberDog'un aynı zamanda 3 adet Type-C ve 1 adet HDMI bağlantı noktası içeren kapsamlı bir arayüzü bulunuyor. Bu, geliştiricilere arayüzleri kullanarak robota arama ışığı ya da farklı yaratıcı yetenekler veya yenilikler eklemek için panoramik kamera, hareketli kamera, LiDAR veya diğer donanımları eklemek ya da yazılım sistemlerini keşfetmek konusunda tam bir özgürlük sağlıyor.

Yeni Yetenekler için Ölçeklenebilir Açık Kaynak Platformu

Robotik ilerlemeler şu anda çeşitli alanlarda öncü olmayı içeriyor ve küresel anlamda birlikte geliştirme aşamasında bulunuyor. Xiaomi, açık kaynak aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki geliştiricileri bu alana katkıda bulunmaya, birbirleriyle iletişim kurmaya ve birlikte ilerlemeye teşvik ediyor.

CyberDog, şirket içinde geliştirilen çekirdek modüller yeniden yapılandırılarak ve optimize edilerek açık kaynak algoritmaları üzerine oluşturuldu. Xiaomi, CyberDog'un muazzam olasılıklarının ortaklaşa keşfedilmesini sağlamak adına Xiaomi Fanları, mühendisler ve robotik meraklıları için 1.000 adet CyberDog robotunu piyasaya sunuyor. Ayrıca, ilerlemeyi ve sonuçları dünya genelindeki tüm geliştiricilerle sürekli olarak paylaşmak üzere Xiaomi Açık Kaynak Topluluğu'nu hayat geçiriyor ve mühendislerin gelecekteki yenilikleri yakından takip edebilmelerine olanak tanıyan bir platform sağlamak üzere bir robotik laboratuvarı kurmayı hedefliyor.