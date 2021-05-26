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Teknoloji
Haber Giriş: 26.05.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Xiaomi, ABD'nin kara listesinden tamamen çıktı

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Xiaomi, ABD'nin kara listesinden tamamen çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, son gelişmelerin ardından önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada ABD Savunma Bakanlığı'nın Xiaomi'yi "Komünist Çin Askeri Şirketi" olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"ABD District of Columbia Bölge Mahkemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.09'da (Doğu Standart Saati) ABD Savunma Bakanlığı'nın 14 Ocak 2021 tarihinde Xiaomi'yi "Komünist Çin Askeri Şirketi" (CCMC) olarak belirlemesini iptal eden kesinleşmiş kararını yayınladı. Kesinleşmiş kararla birlikte ABD vatandaşlarının ve tüzel kişilerin Xiaomi menkul kıymetlerini satın alma veya tutma yetkisine ilişkin tüm kısıtlamalar resmen kaldırılmış oldu. 

Xiaomi olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın bu süreçte bize verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyoruz. Açık, şeffaf, borsada işlem gören ve bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteren ve yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. 

Hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, şirket menkul kıymetleriyle işlem yaparken dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir."

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