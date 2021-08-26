Xiaomi 2021'in 2. çeyreğinde beklentileri aştı

Xiaomi’nin gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %64 artarak 87,8 milyar RMB'ye ulaştı. Düzeltilmiş net kâr ise bir önceki yıla göre %87,4 artarak 6,3 milyar RMB oldu. İş modelinin ve operasyonların gücünü ve mükemmelliğinin net bir şekilde ortaya çıktığı çeyrekte toplam gelir ve düzeltilmiş net kâr rekor seviyelere ulaştı.

2021 Yılının İkinci Çeyreğinde Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık %64 artışla 87,8 milyar RMB’ye ulaştı.

Brüt kâr, yıllık %96,7 artışla 15,1 milyar RMB oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %87,4 artışla 6,32 milyar RMB’ye yükseldi.

2021 Yılının İlk Yarısında Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık %59,5 artışla 164,67 milyar RMB’ye ulaştı.

Brüt kâr, yıllık %92,1 artışla 29,3 milyar RMB oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %118,4 artışla 12,39 milyar RMB’ye yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Xiaomi Corporation, "2021'in ikinci çeyreğinde performansımızın en büyük destekleyicisi 'Smartphone x AIoT' stratejimiz olmaya devam etti. İleriye dönük olarak çift marka stratejimizi uygulamaya, gelişmiş teknolojilere yaptığımız yatırımları artırmaya, yetenekleri işe alıp teşvik etmeye, kanal yapımızı genişletmeye, premium düzeyde akıllı telefon çözümlerimizi geliştirmeye ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, ürün ve çözümlerimizde en son teknolojik yenilikleri kullanarak ve daha sofistike hale getirerek 'Smartphone × AIoT' stratejimize bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ayrıca, tüm ürün ve çözümlerimizde kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmak ve dünyadaki herkese daha iyi bir yaşam sunmak için akıllı telefonlarımız ve IoT ürünlerimiz arasındaki bağlantıyı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Üç Aylık Performans Değerlendirmesi

Xiaomi, dünya genelinde akıllı telefon satışları sıralamasında 2. sıraya yükselirken yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle premium akıllı telefon pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Teknoloji geliştirme, yeni yetenekleri işe alma ve kanal yapısını yükseltmeye olan kararlılığını sürdüren Xiaomi, akıllı telefon pazarında rekor kıran gelirleri ve satış rakamlarıyla 2021'in ikinci çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Akıllı telefonlardan elde edilen gelir, raporlama döneminde %86,8 artışla 59,1 milyar RMB'ye ulaştı. Grubun dünya genelinde akıllı telefon satışları yıllık %86,8 artışla 52,9 milyon adede ulaştı. Xiaomi, Canalys'e göre dünya genelinde akıllı telefon satışları açısından ikinci çeyrekte ilk kez %16,7'ye ulaşan pazar payıyla 2. sırada yer aldı.

Grubun Çin pazarındaki akıllı telefon satışları da arttı. Canalys'e göre 2021'in ikinci çeyreğinde Xiaomi'nin 2020 yılında %10,3 olan Çin akıllı telefon pazarındaki payı %16,8'e yükseldi. Akıllı telefon satışlarındaki yıllık %35,1 artışla 3. sırada yer alarak pazardaki büyük oyuncular arasında büyüme oranı en yüksek olan şirket oldu.

Grup çift marka stratejisini uygulamaya devam etti. Şirket, Xiaomi markası altında premium akıllı telefon portföyünü zenginleştirmeye odaklanmış durumda. Şirket, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra ve Xiaomi MIX FOLD ürünlerinin ilk çeyrekte gösterdikleri başarının ardından 10 Ağustos'ta kamerası ekran panelinin altında yer alan ilk akıllı telefonu Xiaomi MIX 4'ü tanıttı.

Üçüncü taraf verilerine göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3.000 RMB - 4.000 RMB, 4.000 RMB - 5.000 RBM ve 5.000 RMB üzeri fiyat aralıklarında satılan akıllı telefonların Çin pazarındaki payları bir önceki yılın çeyreğine göre artış gösterdi. 2021'in ilk yarısında, Çin'de 3.000 RMB veya üzerinde ve yurtdışı pazarlarda 300 Euro veya eş değerinde perakende satış fiyatı olan akıllı telefonların dünya genelinde satış miktarı, 2020'de satılan toplam yaklaşık 10 milyon adedi aşarak 12 milyon adedin üzerine çıktı.

Redmi markası rekabetçi ürünler sunmaya devam ediyor. 30 Nisan 2021 itibariyle, Redmi Note Serisinin dünya genelinde satışları, Redmi markasının her geçen gün artan popülaritesi ve Redmi akıllı telefonların yüksek kalitesi sayesinde 200 milyon adedi aştı. Şirket, 26 Mayıs 2021'di Çin'de büyük ilgi gören Redmi Note 10 serisini tanıttı.

2021'in ikinci çeyreğinde IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentinden elde edilen gelir, bir önceki yıla göre %35,9 artarak 20,7 milyar RMB'ye yükseldi.

İkinci çeyrekte dünya genelinde akıllı TV satışları 2,5 milyon adedi aşan şirket pazar lideri konumunu korudu. All View Cloud'a ("AVC") göre ilk çeyrekte şirket, Çin’deki TV satışlarında arka arkaya 10 çeyrektir 1. sırada, küresel olarak ise ilk 5 arasında yer almaya devam etti.

Grubun IoT ve yaşam tarzı ürün segmentinin yurt dışı pazarlardaki hızlı büyümesi devam etti. Yurt dışı pazarlarda IoT ve yaşam tarzı ürünlerinden elde edilen gelir, ilk çeyrekte yıllık %93,8 artış gösterdi. Elektrikli scooterlar, akıllı TV'ler, akıllı bileklikler ve akıllı saatler, yurt dışı pazarlarda popüler olmaya devam etti.

30 Haziran 2021 itibarıyla Xiaomi'nin IoT (Nesnelerin İnterneti) platformundaki bağlı IoT cihaz sayısı (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34 artarak yaklaşık 374,5 milyon adede ulaştı. Ayrıca şirketin IoT platformuna (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bağlı beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı ise yıllık %44,5 artarak 7,4 milyona ulaştı. 2021 yılının haziran ayında AI Assistant'ın aktif kullanıcı sayısı ilk kez 100 milyonu aşarak 102 milyona ulaştı. Mi Home uygulamasının aktif kullanıcı sayısı ise yıllık %38,6 artışla 56,5 milyona ulaştı.

Xiaomi'nin internet hizmetleri segmenti büyüme ivmesini sürdürdü. 2021 yılının ikinci çeyreğinde internet hizmetlerinden elde edilen gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,1 artarak 7 milyar RMB'ye ulaştı.

Dünya genelinde hızla artmaya devam eden kullanıcı sayısı 2021 yılının ikinci çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2021 yılının haziran ayında MIUI aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık %32,1 artarak 453,8 milyona yükseldi. Çin'deki aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık %13 artışla 124 milyona ulaştı. 2021 yılının mart ayından bu yana kullanıcı sayısı 5,3 milyon arttı. 2021 yılının haziran ayı itibarıyla dünya genelinde akıllı TV ve Xiaomi Box'ın aktif kullanıcı sayısı artmaya devam etti. 30 Haziran 2021 itibarıyla ücretli TV abone sayısı bir önceki yıla göre %17,1 artışla 4,7 milyona yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde çeyreğinde reklamlardan elde edilen gelir yıllık %46,2 artış göstererek 4,5 milyar RMB'ye ulaştı.

2021'nin ikinci çeyreğinde, yurt dışı internet hizmeti gelirleri bir önceki yıla göre %96,8 artışla 1,1 milyar RMB'ye ulaştı. Bu çeyrekte yurt dışı internet hizmetleri gelirleri, internet hizmetlerinden elde edilen toplam gelirin %15,6'sını oluşturdu. Yurt dışı internet hizmetlerinden elde edilen gelirler ve bu gelirlerin toplam internet hizmeti gelirlerine olan katkısı rekor düzeylere ulaştı. Bu artışın en büyük nedeni ise MIUI aktif kullanıcı sayısının Batı Avrupa'da yıllık %60, Latin Amerika'da ise yılık %125 artması ve şirketin yurt dışı pazarlardaki kullanıcı sayısını artırma çabası oldu.

Birçok pazarda tanınan ürün ve hizmetler sayesinde şirket, elde ettiği pazar payıyla Avrupa akıllı telefon pazarında ilk sıraya yerleşti.

Xiaomi, 2021'in ikinci çeyreğinde yurt dışı pazarlarda güçlü büyüme ivmesini sürdürdü ve dünyanın dört bir yanındaki büyük pazarlarda rekor kıran bir performans sergiledi. Yılın ikinci çeyreğinde yurt dışı pazarlardan elde edilen gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %81,6 artışla 43,6 milyar RMB’ye yükseldi ve toplam gelirin %49,7’sini oluşturdu. Canalys'e göre Xiaomi, ikinci çeyrekte pazar payı açısından dünya genelinde 65 pazarda ilk 5'te yer alırken 22 pazarda 1. sırada yer aldı. Bu pazarların 10'unda ilk kez ilk sırada yer aldı.

Xiaomi, kilit pazarlarda rekabetçi avantajlarını iyileştirmeye devam etti. Canalys'e göre Xiaomi, 2021'in ikinci çeyreğinde elde ettiği %28,5'lik pazar payıyla ilk kez Avrupa'da 1. sıraya yerleşti. Xiaomi'nin Batı Avrupa'da akıllı telefon pazar payı %22,2'ye ulaştı ve ilk üç arasında yer aldı. Doğu ve Orta Avrupa'da ise %36,4 pazar payı ile üst üste üçüncü çeyrekte 1. sırada yer aldı. Xiaomi, İspanya'da %41,2 pazar payıyla 6 çeyrektir 1. sıradaki yerini koruyor. Şirket, İtalya ve Fransa'da sırasıyla %35 ve %29,7 pazar payı ile ilk kez 1. sırada yer aldı. Şirket, %15,2 pazar payı ile Almanya'da ilk üç arasında yer aldı.

Şirketin yüksek kaliteli ürünleri, gelişmekte olan pazarlarda büyük popülerlik kazandı ve bu bölgelerdeki akıllı telefon satışları hızlı bir artış gösterdi. Canalys'e göre yılın ikinci çeyreğinde Xiaomi'nin Latin Amerika'daki akıllı telefon satışları yıllık %324,4 artış gösterdi ve ilk 3 arasında yer aldı. Aynı anda, Xiaomi'nin Orta Doğu ve Afrika'daki pazar payı sırasıyla %20,9 ve %8,5 artış gösterdi. Grup, aynı zamanda Güneydoğu Asya'da da olağanüstü bir performans sergiledi. Güneydoğu Asya'da ilk sıraya yerleşen şirketin pazar payı %28,2'ye ulaştı.

Grup aynı zamanda yurt dışı çevrimiçi kanallarını güçlendirmeye devam etti. Yılın ilk yarısında Hindistan haricindeki yurtdışı pazarlarda çevrimiçi kanallar üzerinden satışlarını önceki yıla göre %60 artıran şirket, çevrimiçi kanallardan 10 milyonun üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Xiaomi, işinin omurgasını oluşturan ve güçlendiren teknoloji alanındaki ilerlemeleri sürdürüyor. Yılın ikinci çeyreğinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan harcamalar bir önceki yıla göre %56,5 artarak 3,1 milyar RMB'ye ulaştı.

Grup, geçtiğimiz Temmuz ayında Pekin'in Changping bölgesinde bulunan akıllı fabrikasının temelini attı. Tesis, Yizhuang Akıllı Üretim Fabrikası ile birlikte Ar-Ge ve üretim yeteneklerini daha da ileriye taşıyacak. Şirket, Changping Akıllı Üretim Fabrikasında yıllık yaklaşık 10 milyon akıllı telefon üretmeyi hedefliyor. Xiaomi, en son teknolojilerden faydalanılan akıllı fabrikaların verimlilik artışı sağlayacağına ve Çin'in üretim sektöründeki verimlilik devrimini daha da hızlandıracağına inanıyor.