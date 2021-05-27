Xiaomi, 2021 ilk çeyrekte rekor sonuç açıkladı

Xiaomi'nin 2021 yılının ilk çeyreğindeki toplam geliri ve düzeltilmiş net kârı pazar beklentilerinin üzerinde çıktı. Xiaomi'nin toplam geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,7 artış göstererek 76,9 milyar RMB'ye ulaştı. Düzeltilmiş net kârı ise piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %163,8 artarak 6,1 milyar RMB oldu.

2021 Yılının Birinci Çeyreğinde Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık %54,7 artışla 76,9 milyar RMB’ye ulaştı

Brüt kâr, yıllık %87,4 artışla 14,2 milyar RMB oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %163,8 artışla 6,1 milyar RMB’ye yükseldi.

2021'in ilk çeyreğinde, Xiaomi’nin akıllı telefon iş kolu önemli ölçüde büyümeye devam etti. Akıllı telefon satışlarından elde edilen gelir, yıllık %69,8 artışla 51,5 milyar RMB'ye yükseldi. Bu dönemde dünya genelindeki akıllı telefon satışları 49,4 milyon adede ulaşırken, bu iş kolundaki brüt kâr marjı %12,9 oldu. Canalys'e göre Grup, %14,1'lik bir pazar payıyla ilk çeyrekte akıllı telefon satışları açısından dünya genelinde 3. sırada yer aldı.

Xiaomi, aynı zamanda Çin akıllı telefon pazarındaki yükselişini sürdürdü. Canalys'e göre Xiaomi, 2021'in ilk çeyreğinde %14,6 pazar payıyla 4. sıraya yükseldi. Grup, çevrimiçi kanallardaki pazar konumunu daha da güçlendirdi. Üçüncü taraf verilerine göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde %18,5 olan Çin'deki çevrimiçi akıllı telefon pazar payı 2021'in ilk çeyreğinde %38’e yükseldi. Xiaomi, Çin'de çevrimdışı perakende pazarındaki varlığını da güçlendirdi. Şirketin 30 Nisan 2021 itibarıyla perakende mağaza sayısı 31 Aralık 2020'ye göre 2.300'ün üzerinde artarak toplamda 5.500'ü geçti.

Giderek zenginleşen premium ürün portföyü, Xiaomi’nin premium akıllı telefon pazarındaki güçlü büyümesinin temelini oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde perakende satış fiyatı Çin'de 3.000 RMB ve yurtdışı pazarlarda 300 Euro veya üzeri olan akıllı telefon satışları 4 milyon adedi aştı. Buna ek olarak üçüncü taraf verilerine göre, Xiaomi'nin Çin'de 4.000 - 6.000 RBM fiyat aralığındaki akıllı telefonlarda 2020 yılının ilk çeyreğinde %5,5 olan pazar payı, 2021 yılının ilk çeyreğinde %16,1'e yükseldi.

Grubun “Smartphone × AIoT” temel stratejisi 2021'in ilk çeyreğinde de yüksek performansının temelini oluşturmaya devam etti. IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmenti gelirleri yıllık %40,5 artışla 18,2 milyar RMB'ye yükseldi.

Xiaomi’nin 2021’in ilk çeyreğindeki Akıllı TV satışları 2,6 milyon adede ulaştı. All View Cloud'a ("AVC") göre ilk çeyrekte Grup, Çin’deki TV satışlarında arka arkaya 9 çeyrektir 1. sırada, küresel olarak ise ilk beş arasında yer almaya devam etti. Ayrıca, pazarda Xiaomi’nin büyük ekranlı akıllı TV’lerine olan ilgi artmaya devam etti. AVC'ye göre Xiaomi ve Redmi TV'lerin perakende satış hacmi Çin'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %160 artarak %29,0'a ulaştı. Şirket, 70 inç TV pazarında perakende satış hacmine göre ilk sırada yer almaya devam etti.

Grubun IoT ve yaşam tarzı ürün segmentinin yurtdışı pazarlardaki hızlı büyümesi devam etti. Yurt dışı pazarlarda IoT ve yaşam tarzı ürünlerinden elde edilen gelir, ilk çeyrekte yıllık %81,1 artış gösterdi. Şirketin elektrikli scooter, hava temizleyici, Mi Box ve diğer ürünleri popülerliğini korudu.

Xiaomi, AIoT platformunu büyütmeye devam etti. 31 Mart 2021 itibarıyla Xiaomi'nin IoT (Nesnelerin İnterneti) platformundaki bağlı IoT cihaz sayısı (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) yaklaşık 351,1 milyon adete ulaştı. Ayrıca şirketin IoT platformuna (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bağlı beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı ise yıllık %48,9 artarak 6,8 milyona ulaştı. 2021 yılının mart ayında AI Assistant aylık aktif kullanıcı sayısı 93 milyona ulaştı. Mi Home App aylık kullanıcı sayısı ise yıllık %22,8 artışla 49,2 milyona ulaştı.

Grubun internet hizmetleri segmentinden elde ettiği gelir 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 11,4 artarak 6,6 milyar RMB oldu. İnternet hizmetleri segmentinde brüt kâr marjı ilk çeyrekte %72,4 oldu. Yılın ilk çeyreğinde reklamlardan elde edilen gelir yıllık %46,3 artış göstererek 3,9 milyar RMB'ye ulaştı.

Şirketin dünya genelindeki kullanıcı sayısı hızla artmaya devam etti. 2021 yılının mart ayında MIUI aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık %28 artarak 425,3 milyona yükseldi. Çin'deki aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık %6,4 artışla 118,6 milyona ulaştı. 2020 yılının aralık ayından bu yana kullanıcı sayısı 7,7 milyon arttı. TV internet hizmet tekliflerinin genişletilmesiyle Akıllı TV ve Mi Box aylık kullanıcı sayısı yıllık %34'ün üzerinde bir artış gösterdi. Abone sayısının hızla artmasıyla ücretli TV internet hizmeti abone sayısı yıllık %8,2 artarak 31 Mart 2021 itibarıyla 4,7 milyona ulaştı.

Yurtdışı internet hizmetleri geliri, yıllık %50 artış göstererek 0,9 milyar RMB'ye ulaştı. MIUI aylık aktif kullanıcı sayısı Batı Avrupa'da yıllık 95,5 arttı ve internet kullanıcı tabanı önemli yurtdışı pazarlarda büyümeye devam etti. Grup ileriye dönük olarak, yurtdışında verilen internet hizmetlerini daha da çeşitlendirerek yurtdışı internet hizmetleri kolunda büyümeyi ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi planlıyor.

Avrupa pazarındaki büyüme ivmesini sürdürüyor

2021 yılının ilk çeyreğinde, Xiaomi'nin yurtdışı pazarlardan elde ettiği gelir yıllık %50,6 artışla 37,4 milyar RMB'ye ulaştı. Canalys'e göre Xiaomi ilk çeyrekte pazar payı olarak akıllı telefon satışları açısından dünya genelinde 62 ülke ve bölgede ilk beşte, 12 ülke ve bölgede ise ilk sırada yer aldı.

Xiaomi, kilit pazarlarda rekabetçi konumunu daha da geliştirdi. Canalys'e göre Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarındaki yıllık %85,1 artışla %22,7 pazar payını korudu ve Avrupa'da ilk defa ilk iki akıllı telefon üreticisi arasında yer aldı.

Ayrıca şirket, akıllı telefon satışlarında yıllık %81,8 artışla %32,5 pazar payına ulaştığı Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde arka arkaya iki çeyrekte 1. sırada yer aldı. Xiaomi ayrıca %32,1 pazar payı ile Rusya'da ilk kez 1. sırada yer aldı.

Akıllı telefon satışlarında yıllık %89,3'lük artışla pazar payı %16,6'ya yükselen şirket Batı Avrupa'da ilk 3 sıradaki yerini korudu. Grup, %35,1 pazar payıyla arka arkaya 5 çeyrektir İspanya'da 1 numara olmaya devam etti. Xiaomi'nin pazardaki konumu İtalya'da 2. sıraya yükselirken Almanya ve Fransa'da 3. sıradaki yerini korudu. İngiltere'de ise ilk kez ilk 5 arasında yer aldı. Xiaomi, akıllı telefon satışlarında %28,3 pazar payına sahip olduğu Hindistan'da 14 çeyrektir 1. sıradaki yerini korumaya devam etti.

Grup, yeni pazarlarda da güçlü büyümesini sürdürdü. Canalys'e göre, Latin Amerika'da akıllı telefon satışları yıllık %161,7 artarak %11,5 pazar payına ulaşan şirket 3. sıraya yükseldi. Akıllı telefon satışları yüzde 87,8 artan şirket, Orta Doğu bölgesinde 3. sırada yer aldı. Afrika'da akıllı telefon satışlarındaki yıllık %191 artışla 4. sırada yer aldı.

Xiaomi, 31 Mart 2021 itibarıyla işbirliği yapılan GSM operatörü sayısı (bağlı kuruluşlar dahil) dünya genelinde 150'nin üzerine çıktı.