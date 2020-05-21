Xiaomi, 2020 yılına ilişkin ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında güçlü bir büyüme kaydeden Xiaomi’nin toplam gelirleri yıllık yüzde 13,6’lık artışla 49,7 milyar RMB’ye (7 milyar USD) ulaştı. Şirketin vergilerden sonraki net kârı ise yıllık bazda yüzde 10,6 artarak 2,3 milyar RMB (323 milyon USD) oldu.

Önde gelen pazar araştırma şirketlerinden Canalys'e göre Xiaomi, pazardaki gerilemenin başarıyla önüne geçerek dünya genelinde ilk beş akıllı telefon üreticisi arasında, satışlarda yıllık bazda en yüksek büyümeyi elde eden şirket oldu. Diğer taraftan Xiaomi'nin Çin'deki akıllı telefon 5G penetrasyon oranı sektör ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 25,9'a ulaştı. Bu, Xiaomi'nin 5G akıllı telefon pazarındaki lider konumunu ve "5G + AIoT" çoklu stratejisinin etkili bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koydu.

2020 Yılının Birinci Çeyreğinde Öne Çıkan Rakamlar

*Toplam gelir yıllık bazda pazar ortalamasının üzerine çıkarak, yüzde 13,6 artışla 49,7 milyar dolar oldu

*Brüt kâr, yıllık yüzde 44,9 artışla 7,56 milyar RMB oldu

*IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık yüzde 10,6 artışla pazar ortalamasının üzerine çıkarak 2,3 milyar RMB oldu

*Ar-Ge harcamaları yıllık bazda yüzde 13,4 artışla 1,9 milyar RMB oldu

Xiaomi kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, “Sektörün karşı karşıya olduğu çok ciddi zorluklara ve pazardaki gerilemeye rağmen Xiaomi, iş modelindeki esnekliği, sağlamlığı ve rekabetçiliği sayesinde tüm segmentlerde büyüme başarısını yakaladı. 2020'nin ilk çeyreğinde beklenenden 7,5 kat daha fazla ilgi gören ilk ABD doları bazında tahvili başarıyla çıkardık. Bu yıl uluslararası sermaye piyasasının Xiaomi'yi tanıması açısından büyük önem taşıyan Forbes'un "Global 2000" listesinde yer aldık.” dedi.

2020'nin ilk çeyreğinde Xiaomi'nin akıllı telefon segmentindeki geliri yıllık yüzde 12,3 artışla 30,3 milyar RMB oldu. Akıllı telefon satışları ise yıllık yüzde 4,7 artışla 29,2 milyon adede ulaştı.Canalys'e göre, 2020'nin ilk çeyreğinde Xiaomi, akıllı telefon satışlarında dünya genelinde 4'üncü sırada yer aldı ve pazar payı yüzde 11,1'e yükseldi. Bu yükseliş, Xiaomi'yi dünyadaki ilk beş akıllı telefon şirketi arasında yıllık bazda büyümeyi sürdüren iki şirketten biri haline getirdi.

Xiaomi, çoklu marka stratejisini uygulamaya devam etti. Mi 10 ve Mi 10 Pro satışları, Şubat 2020'de piyasaya sürülmelerinden sadece iki ay sonra 1 milyon adedi aştı. Redmi markası farklı fiyat noktalarında rekabetçi ürünler sunmaya devam etti. Redmi, amiral gemisi K serisi dahilinde Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Pro Zoom Edition'ı piyasaya sürdü. Canalys'e göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde en çok satan ikinci akıllı telefon modeli olan Redmi Note 8 serisinin ardından yurtdışı pazarlarda Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro'yu piyasaya sundu.

Premium modellerle desteklenen Xiaomi'nin akıllı telefonların ortalama satış fiyatı ("ASP"), 2020'nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,2 oranında arttı. Çin ve yurtdışı pazarlarındaki akıllı telefonların ortalama satış fiyatı ise sırasıyla yüzde 18,7 ve yüzde 13,7 oranında arttı.

NESNELERİN İNTERNETİ (iOT) İŞ KOLU GİTTİKÇE GÜÇLENİYOR

2020'nin ilk çeyreğinde Xiaomi'nin IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentindeki gelirleri 13 milyar RMB oldu. Xiaomi'nin geniş bir yelpazede sunduğu IoT ürünleri ve sağlam ticari temeli sayesinde Xiaomi, salgına rağmen gelirlerinde yıllık bazda yüzde 7,8'lik bir artış kaydetti.

Dünyanın önde gelen tüketici IoT platformu olarak, Xiaomi'nin IoT platformundaki bağlı IoT cihazlarının (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) sayısı, 32 Mart 2020 itibarıyla yıllık bazda yüzde 42,6 artarak 252 milyona yükseldi. Ayrıca, şirketin IoT platformuna (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bağlı beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı ise yıllık bazda yüzde 67,9 artışla 4,6 milyona ulaştı. 2020'nin Mart ayında Yapay Zeka destekli asistanı “小愛同學” yıllık bazda yüzde 54,9 artışla aylık 70,5 milyon kullanıcıya ulaşırken, Mi Home uygulaması ise yıllık bazda yüzde 53,3 artışla aylık 40 milyon kullanıcıya ulaştı.

2020 yılının ilk çeyreğinde salgın nedeniyle dünya genelindeki TV satışlarında yaşanan gerilemeye rağmen, Xiaomi'nin küresel akıllı TV satışları yıllık yüzde 3 oranında artarak 2,7 milyona yükseldi ve akıllı TV işi hem Çin hem de yurtdışı pazarlarda liderliğini korumaya devam etti.

Araştırma şirketi All View Cloud'a ("AVC") göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde Xiaomi'nin Çin'deki TV satışları üst üste beş çeyrektir birinci sırada yer almaya devam ederken küresel TV satışları ilk beşte yer aldı.

2020 yılının Şubat ayında Xiaomi, WiFi 6 özellikli AIoT yönlendiricisi AX3600'ü tanıttı ve terminallerden yönlendiricilere kadar WiFi 6 teknolojisini destekleyen ilk marka haline geldi. 2020'nin ilk çeyreğinde yönlendirici satışları yıllık bazda yüzde 124 arttı. AVC'ye göre Xiaomi, çevrimiçi yönlendirici satışlarında Çin'de 2'inci sırada yer aldı. Ayrıca, Mi True Kablosuz Kulaklıklar, Mi Band, Mi Elektrikli Scooter ve Mi Robot Vacuum süpürge satışları yıllık bazda sırasıyla yüzde 619,6; yüzde 56,0; yüzde 40,7 ve yüzde 40 oranında artış gösterdi.

Canalys'e göre Xiaomi, elektrikli scooter ve giyilebilir bant satışları bakımından 2019 yılında dünya genelinde 1'inci sırada yer alırken True Wireless Stereo ("TWS") kulaklık satışlarında 3'üncü sırada yer aldı. iResearch'a göre Xiaomi, ayrıca 2019 yılında dünya genelinde elektrikli scooter satışlarında yine 1'inci sırada yer aldı.





TOPLAM GELİRİN YARISI YURTDIŞI PAZARLARDAN KAYNAKLANIYOR

Xiaomi’nin yurtdışı gelirleri 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 47,8 artışla 24,8 milyar RMB'ye ulaşarak toplam gelirinin yüzde 50'sini oluşturdu. Yurtdışı gelirler, ilk kez toplam gelirinin yarısına ulaştı.

2020 yılının ilk çeyreğinde, Xiaomi'nin Hindistan'daki akıllı telefon satışları yüzde 31,2 pazar payına ulaştı. IDC'ye göre Xiaomi, art arda 11 çeyrektir akıllı telefon satışlarındaki birinciliğini korumaya devam ediyor. Hindistan'daki yerini daha da güçlendiren Xiaomi, yakın pazarlardaki büyümesini de hızlandırdı. Canalys'e göre Xiaomi, 2020'nin ilk çeyreğinde 2'inci ve 3'üncü sıradaki üreticilerin toplam pazar payına eş değer satışlarıyla yüzde 30,9 pazar payı elde ederek Nepal'deki akıllı telefon satışlarında 1.'inci sırada yer aldı.

Xiaomi ayrıca büyük yurtdışı pazarlarda önemli bir büyüme yaşadı. Canalys'e göre, 2020'nin ilk çeyreğinde Xiaomi'nin akıllı telefon satışları Avrupa pazarında yıllık bazda yüzde 58,3 büyüyerek yüzde 14,3'lük pazar payına ulaştı ve ilk dörtte yer aldı. Xiaomi ayrıca İtalya, Fransa ve Almanya'da ilk dörtte yer aldı. Canalys'e göre, Xiaomi’nin Batı Avrupa'daki akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 79,3 arttı. Xiaomi, yüzde 28'lik pazar payı ile akıllı telefon satışlarında 1 numaralı akıllı telefon üreticisi oldu. Latin Amerika pazarında ise pazarın genelindeki düşüşe karşın, akıllı telefon satışlarındaki yıllık yüzde 236,1'lik artış sonrasında 5'inci sırada yer aldı. Ayrıca, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki akıllı telefon satışları sırasıyla yüzde 55,2 ve yüzde 284,9 oranında büyüme gösterdi.

İNTERNET HİZMETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR BÜYÜYOR

Xiaomi'nin İnternet hizmetlerinden elde ettiği gelirler, 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 38,6 artışla 5,9 milyar RMB'ye ulaştı. Kullanıcıların akıllı telefonlarda harcadıkları zaman ve etkinlikler 2020'nin ilk çeyreğinde artış gösterdi. 2020 yılının Mart ayında MIUI'nin aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 26,7 artarak 330,7 milyona yükselirken, Çin'deki aylık aktif kullanıcı sayısı 111,5 milyona ulaştı.

Arama, kurulum öncesi ve haber akışları gibi farklı gelir elde etme yöntemleri ile farklı sektörlerdeki reklam veren şirket sayısının artırılması ve öneri algoritmalarının optimize edilmesi sayesinde reklam gelirleri yıllık bazda yüzde 16,6 artış göstererek 2,7 milyar RMB'ye ulaştı. Ayrıca, Çin'deki hızla büyüyen çevrimiçi oyun pazarı ve premium akıllı telefon kullanıcılarından kullanıcı başına daha yüksek çevrimiçi oyun ortalama geliri elde edilmesi nedeniyle, çevrimiçi oyun gelirleri 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 80,5 artışla 1,5 milyar RMB'ye ulaştı. Youpin e-ticaret platformu, fintek iş kolu, TV İnternet hizmetleri ve yurtdışı İnternet hizmetlerinden elde edilen gelirler de dahil olmak üzere Çin'deki akıllı telefonlardan elde edilen reklam ve oyun dışındaki İnternet hizmet gelirleri 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 71,5 oranında artış gösterdi.

Xiaomi'nin TV'lerinde sunulan video yayınları ve diğer abonelik hizmetleri, salgın döneminde birçok tüketici açısından önemli bir eğlence seçeneği haline geldi. Kullanıcılar, Xiaomi'nin platformlarındaki ücretli abonelik hizmetlerine alıştıkça abonelik gelirleri de hızla arttı. 2020 Mart ayında, akıllı TV'ler ve Mi Box'ların aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 46,8 artış göstererek 30,4 milyona ulaştı. 31 Mart 2020 itibarıyla, ödeme yapan abone sayısı yıllık yüzde 53,7 artışla 4,3 milyona yükseldi.

COVID-19 SALGINININ ETKİLERİ

Xiaomi, koronavirüsle savaşta büyük bir mücadele örneği gösterdi. Xiaomi, Hubei eyaletindeki salgınla savaşan ilk eyalet şirketlerinden biri oldu ve eyalet genelinde 30'un üzerinde hastaneye kritik tıbbi malzeme bağışladı. Xiaomi, Çin'deki salgınla mücadelesinin yanı sıra dünya genelindeki olağanüstü durumla başa çıkmak için aktif olarak mücadele etti ve dünya genelinde 30'un üzerinde ülkeye maske, koruyucu giysi ve ventilatör dahil olmak üzere büyük miktarda tıbbi malzeme bağışında bulundu.

Çin'de, salgının etkisi azalmaya başladıkça, Xiaomi’nin ana ürünlerindeki satışlarda önemli iyileşmeler yaşandı. Grup, proaktif olarak üretim kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmak üzere tedarik zinciri alanındaki iş ortaklarıyla birlikte çalıştı. Çin'deki üretimi büyük oranda yeniden başladı ve akıllı telefon arzına hızlı bir şekilde geri döndü. Nisan ayından bu yana Çin'deki akıllı telefon satışları yavaş yavaş salgın öncesi seviyeye döndü ve akıllı TV satışları da büyük ölçüde normale döndü.

Yurtdışı pazarlarda ise Xiaomi'nin kapsamlı küresel erişimi, Grubun salgına yanıt olarak kaynaklarını farklı pazarlara hızla uygulamasına ve stratejik hale getirmesine olanak tanıdı. Çeşitli pazarlardaki tecrit önlemlerinin yavaş yavaş kaldırılmasıyla satışlar da toparlanmaya başlıyor. Mayıs ayının üçüncü haftası itibarıyla, Avrupa pazarındaki haftalık akıllı telefon etkinleştirme sayısı 2020 yılının Ocak ayındaki ortalama haftalık seviyenin yüzde 90'ına ulaştı.