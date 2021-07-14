Xiaomi 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Xiaomi Corporation Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, raporda şunları söyledi: "2010 yılında kurulduğumuz günden itibaren kendimizi içinde yaşadığımız dünyayı iyileştirmeye adadık. 2020 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldık ve kurumsal sorumlulukla ilgili on ilkeye bağlı kaldık. Raporda ayrıca Xiaomi olarak sürdürülebilirliği yukarıdan aşağıya doğru nasıl yönettiğimizi, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize nasıl davrandığımızı, topluluklarımızla nasıl iletişim kurduğumuzu ve küresel çevresel zorluklara karşı yürüttüğümüz çalışmaları okuyabilirsiniz.”

Rapor, Xiaomi'nin çevreyi korumayı ürün tasarımına ve üretim süreçlerine dahil etmek için nasıl çalıştığını açıklıyor. Örneğin Mi 10T ve Mi 10T Pro serisi ambalajlarda plastik kullanımı yüzde 60 azaltıldı. 2021 yılının sonunda Xiaomi, Avrupa'daki yeni ürünlerinin ambalajlarında plastik kullanımını daha da azaltmayı hedefliyor. Rapor ayrıca, Xiaomi'nin enerji tasarrufunu 40'ın üzerinde tüketici ürününde en önemli özelliklerden biri haline getirdiğini de vurguluyor. Xiaomi, raporda vurgulandığı gibi ürünlerinin satıldığı ülkelerin tüm çevre ve güvenlik yönetmeliklerine uygun olmasını sağlıyor. Xiaomi’nin ürünleri CE, REACH, RoHS ve WEEE Direktifleri dahil olmak üzere AB düzenlemeleriyle uyumlu.

Xiaomi raporda inovasyonun sürdürülebilirlik ve küresel sorunları ele almada oynadığı önemli rolün de altını çiziyor. Örneğin Xiaomi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunma taahhüdünün bir parçası olarak, bir deprem erken uyarı sisteminin geliştirilmesinde ortak oldu. Çin'de ve yakında deprem bölgeleri olan diğer ülkelerde kullanıma sunulacak olan MIUI (11 ve üzeri) sistemine sahip Xiaomi akıllı telefonlar ve Mi TV'ler, meydana gelen bir depremi saniyeler içinde tüketicilere bildirecek. Bu uyarılar, en yakın acil durum toplanma noktası, acil durum iletişim bilgileri, tıbbi irtibat bilgileri ve kurtarma bilgileri gibi acil durumlarda yardımcı olacak bilgileri içerecek. Xiaomi MIUI Deprem Uyarısı, 2020 yılında 4.0 büyüklüğünün üzerinde 29 deprem tespit etti ve 9,4 milyondan fazla uyarı verdi.

Xiaomi ayrıca 2020 yılı boyunca COVID-19 ile mücadelede aktif bir rol oynadı. Firma 2020 yılının Mart ayında İtalya'ya on binlerce FFP3 maske bağışladı ve salgından ciddi şekilde etkilenen Veneto bölgesindeki kişilere yardımda bulundu. Ayrıca Fransa, İngiltere ve Polonya'ya malzeme gönderdi. Avrupa'da okullar kapanıp çevrimiçi derslere geçmek zorunda kaldığında, Xiaomi İspanya Eğitim Bakanlığı'na 1.000 akıllı telefon bağışladı ve bunları ülke genelindeki çocuklara dağıttı. 15 Temmuz 2020 itibariyle Pekin Xiaomi Vakfı, İtalya, İspanya, Japonya, Kore, Endonezya ve Myanmar dahil olmak üzere toplam 14 ülkeye tıbbi malzeme bağışladı. Toplamda 5,9 milyon RMB (854.000 USD) değerinde bağış yaptı.