Xiaomi, 2020 Fortune Global 500 listesinde 422. sıraya çıktı

Listeye iki yıldır üst üste giren Xiaomi, 2019 yılında 468'inci sıradan giriş yaptığı listede, en en genç şirket olarak yer almıştı.Bu yıl 422'inci sıraya yükselen şirketin gelirleri bir önceki seneye göre yüzde 34,8 artarak 29 milyar 795 milyon dolara (205,84 milyar RMB) ulaşırken net kârı ise 1 milyar 453 milyon dolar (34,8 milyar RMB) olarak hesaplandı. Şirket, İnternet Hizmetleri ve Perakende kategorisinde 7'inci sıradaki yerini korudu.

Xiaomi CEO’su, Başkanı ve Kurucusu Lei Jun, “Bu yıl Xiaomi’nin 10. Kuruluş yıldönümü. Geriye dönüp geçtiğimiz on yıla baktığımızda dünya genelindeki 19 bin çalışanımız, Mi Fanları, kullanıcılar, iş ortaklarımız ve dostlarımız olmasaydı bu başarıyı elde etmemiz mümkün değildi. 2020 yılı çeşitli radikal değişikliklerle derinden etkilendiğimiz, hepimiz açısından olağandışı bir yıl oldu.” dedi.

2010 yılının Nisan ayında akıllı telefonlar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) platformuyla birbirine bağlanan akıllı donanımlar üretmek amacıyla kurulan Xiaomi, geçtiğimiz Temmuz ayında Fortune 500 Çin listesine bu yıl üç basamak yükselerek 50'inci sıradan girmeyi başardı. Şirket ayrıca, Boston Consulting Group tarafından 2020 yılında dünyanın en yenilikçi 50 şirketi arasında 24'üncü, 2020 Forbes Global 2000 listesinde ise 384'üncü sırada yer aldı.

Şirket, Uluslararası pazar araştırma kuruluşu IDC'ye göre, Haziran 2020 itibariyle şirket, satış hacmi açısından dünyanın 4. akıllı telefon markası olmayı sürdürüyor.