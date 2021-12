Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro incelemesi

Xiaomi, fiyat/performans telefonlarıyla yakından tanıdığımız bir marka. Her yıl onlarca yeni telefon modeli çıkarıyor ve dünyanın en çok telefon satan markalarından biri. Ancak bu elbette tesadüf değil. Geliştirdiği telefonlarla bir yandan şık tasarıma imza atıyor, bir yandan da en yeni teknolojileri kullanan güçlü mü güçlü telefonları nispeten uygun fiyatlarla elimizin altına getiriyor.

Bugün yakından inceleyeceğimiz Xiaomi 11T serisi de bu açıdan çok önemli. Her iki telefon, güçlü özelliklere sahip ama özellikle de kamera performansları söz konusu olduğunda rakiplerine soğuk terler döktüreceği de kesin.



Ancak donanımsal özelliklerine değinmeden önce isterseniz bu iki cihazın tasarımıyla başlayalım. Öncelikle bir telefonun tasarımı, bence en az donanımı kadar önemli bir nokta. Beğeneceğimiz bir tasarım olmalı ki uzun yıllar bu telefonları yanımızda taşıyabilelim. Bu açıdan 11T serisini iddialı bulduğumu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi iki cihazın tasarımı birebir aynı. Alüminyum çerçevelere sahip olan bu iki telefonun da hem ön hem arka yüzünde Gorilla Glass Victus koruması var. Bu da cihazları darbelere karşı çok daha dayanıklı bir hale getiriyor.

İki telefonda bulunan stereo ses desteği de bir başka önemli nokta. Film izlerken ya da oyun oynarken ses performansını fazlasıyla seveceğinizi söyleyebilirim. Çünkü bu speaker’lar Harman Kardon ve Dolby Atmos desteğini de arkasına almış ve farkını hissetmemek mümkün değil.



Yine bir başka ortak özellik de telefonların sağ kısmında yer alan güç tuşunun aynı zamanda parmak izi tarayıcı olarak iş görmesi. OIdukça hızlı ve parmağınızı dokundurmanızla ekran kilidinin açılması bir oluyor. Özetle iki telefonu da hem renk hem de tasarımsal dokunuş bakımından şık bulduğumu söylemem gerek.Ekran tarafında da iki cihazın ortak paydada buluştuğunu görüyoruz. Xiaomi 11T ve 11T Pro, 6.67 inç’lik 120 Hz ekran yenileme hızıyla gelen bir AMOLED ekrana sahip. 1000 nit ekran parlaklık seviyesi de oldukça iyi ve hemen her ışık koşulunda ekrana yansıyan görüntüleri rahatça görebiliyorsunuz. Ayrıca ekran yenileme hızı için şunu da söyleyelim: 120 Hz AdaptiveSync ve 480Hz'e varan dokunmatik örnekleme hızı her iki cihazda da var ve pil ömründen ödün vermeden son derece akıcı görseller ve hayli iyi ekran tepkime deneyimi sunuyor.Biraz da telefonların performansından konuşalım. İşte bu noktada 11T ve 11T Pro birbirinden ayrılıyor. Xiaomi 11T’de 6 nm sürecinde üretilen MediaTek Dimensity 1200-Ultra işlemci tercih edilmiş. Oldukça güçlü bir işlemci. 5G desteğini de arkasına almasıyla bizi geleceğe de hazır hale getiriyor. Hemen her uygulamayı akıcı bir şekilde çalıştırıyor. Xiaomi 11T Pro ’ya ise Qualcomm’un geliştirdiği 5G destekli Snapdragon 888 işlemci güç veriyor. Şu an piyasada görebileceğiniz en güçlü işlemciyi bu telefonda görüyoruz. 5 nm sürecinde üretilen bu işlemci, hem çok hızlı hem de pili oldukça verimli kullanıyor. Oyunlar ve uygulamalar son derece akıcı ve bu açıdan Pro olan model özel bir ilgiyi hak ediyor.Batarya tarafına geldiğimizde Xiaomi 11T’nin 67W kablolu turbo şarj desteği verdiğini görüyoruz. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla sadece 36 dakika şarj ettiğinizde cihaz yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj olabiliyor. Xiaomi 11T Pro ise görüp görebileceğiniz en iyi performansı sergiliyor. Çünkü bu cihazda 120W Ultra Hızlı Şarj teknolojisi yer alıyor. Xiaomi’nin sunduğu en iyi pil ve şarj teknolojisi Xiaomi 11T Pro’da hayat buluyor. Öyle ki, 5000 mAh çift hücreli pili 10 dakika şarj ettiğinizde yüzde 0’dan yüzde 72’ye kadar şarj edebiliyorsunuz. Pili yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj etmek için ise sadece 17 dakika beklemeniz gerekiyor. Evet, sadece 17 dakika. Üstelik bu kadar hızlı şarj olurken, aşırı ısınma gibi bir sorunla da karşılaşmıyorsunuz. Tek kelimeyle müthiş…Telefonunuzu 10 dakika şarj ederek 11 saat arama yapabiliyor, 7 saat video oynatabiliyor ve 2 saat 1080p çözünürlüğünde video kaydedebiliyorsunuz. Özetle Xiaomi 11T serisi batarya tarafında oldukça başarılı. Ama 11T Pro, sınırları zorlayan bir telefon olmuş. Hem sizi yarı yolda bırakmıyor ve gün içinde size sorunsuz eşlik ediyor, hem de çok kısa sürelerde şarj olarak size prizi unutturuyor.Xiaomi 11T Pro ile yapılan gece çekimi

Ve geldik kamera performansına. Her iki telefon; 108MP geniş açı, 2x telemakro ve 120° ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Makro çekimleri oldukça iyi ve yakın çekim yapmayı bu cihazlarla daha da çok seveceksiniz. 11T Pro ile diğer modelden farklı olarak 8K 30 fps ve 4k 60 fps çözünürlüğe kadar video kaydı alabiliyorsunuz. 11T’de ise 4K 30 fps’ye kadar görüntü alabilmek mümkün. Gelişmiş gece modu da bir başka önemli nokta. Işığın yetersiz olduğu anlarda çekimlerden genelde pek tatmin olmayız, ancak Xiaomi 11T serisi ile çekilen görüntüler oldukça iyi ve gündüz dışında gece çekimlerinde de size eşlik edebilecek düzeyde telefonlar.



Sonuç itibariyle Xiaomi 11T serisi, pek çok açıdan birbirine benziyor ve oldukça iyi telefonlar. 11T Pro, elbette 11T’ye göre daha yüksek bir fiyatla satılıyor. Ancak batarya teknolojisine ve kamera performansına baktığımızda Pro modelin bariz üstünlüğü söz konusu.Xiaomi 11T serisi makro çekimlerde oldukça başarılı

Siz de şu sıralar telefonunuzu değiştirmeyi planlıyor ve kararsızsanız Xiaomi 11T serisine şans verebilirsiniz. Bütçenize göre her iki telefon da beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak modeller ve uzun yıllar size sorunsuz eşlik edeceğini söyleyebilirim.





İlandır