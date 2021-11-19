Xiaomi 11 Lite 5G NE incelemesi

Xiaomi 11 Lite 5G NE'yi önce tasarımıyla ele alalım. Öncelikle arka kamera kurulumundan telefonun inceliğine, hafif yapısına ve elde tutuş hissine kadar birçok açıdan iyi bir telefon olmuş. 1.88 mm kalınlığında ve 158 gram ağırlıkta olan Xiaomi 11 Lite 5G NE, ultra ince ve hafif bir tasarıma sahip. Gerçekten çok hafif. Ayrıca IP53 sertifikası sayesinde cihazımız su sıçramalarına karşı da dayanıklı.

Şunu da söylemek gerekiyor: Xiaomi 11 Lite 5G NE, aslında bunlardan çok daha fazlası… Yani sadece şık tasarımıyla değil, güçlü donanımsal özellikleriyle de Xiaomi’nin iyi iş çıkardığı bir model. Adında Lite geçiyor, ama üst sınıf bir telefon gibi.

Mi 11 Lite modelinde olduğu gibi Xiaomi 11 Lite 5G NE’de de biyometrik güvenlik sağlanıyor. Parmak izi tarayıcı telefonun sağ kısmındaki güç tuşuna konumlandırılmış. Yüz tanıma teknolojisi de elbette var ve her iki teknoloji de oldukça hızlı çalışıyor.



Şu an test ettiğimiz İnci Siyahı rengi dışında ayrıca Sakız Mavisi ve Şeker Pembesi, bir de Kar Beyazı rengi var. Yani renk konusunda Xiaomi, pek çok seçenek sunuyor ve kendi zevkinize göre bir Xiaomi 11 Lite 5G NE modeli alabilmek mümkün.

90 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.55 inç’lik AMOLED Nokta Ekran kullanan, 10 bin TrueColor desteğiyle birlikte gelen bu model, aynı zamanda Dolby Vision sayesinde de canlı renkler, yüksek seviyede parlaklık oranı ve kontrast değeri sunuyor.

Bu ürün, aynı zamanda yüksek performansıyla da sizi şaşırtacak bir telefon. 6 nm sürecinde üretilen Qualcomm’un Snapdragon 778G 5G işlemcisinden gücünü alıyor ve tabii ki bu modelin isminden de anlaşılacağı üzere 5G’nin tüm gücünden faydalanıyor.



Bu telefona sahip olanlar, Türkiye’de 5G aktif olduğunda bu hızlı teknolojiye ilk geçenlerden biri olacak. 4.5G’den sonra göreceğiniz hıza şapka çıkaracaksınız, müthiş bir hız gerçekten de. Ultra hızlı bağlantıyla ve gecikme olmadan yüksek kalitede videolar seyredebileceksiniz ve görüntüler kristal netliğinde olacak. Bugünkü internet deneyimini hatırlamayacak bile istemeyeceksiniz, öyle bir hız gerçekten de…

Gelelim Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin iddialı olduğu bir başka alana, kamera performansına... Bu modelin kamera performansı gayet iyi. f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kameramız var. OIS desteği maalesef yok. 6 katmanlı bir lense sahip olması sayesinde çekimlerinizde gerçek tonları, gerçek renkleri yakalayabiliyorsunuz. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. 119 derece açılı bu kamera ile kadraja çok daha fazlasını sığdırabiliyorsunuz. 5 MP telemakro kamera ile de 3 cm ile 7 cm arasında makro çekimler yapabiliyorsunuz.



Bu arada ışığın yetersiz olduğu anlar da sorun yaratmıyor. Gece Modu çekimi ile, düşük ışık koşullarında dahi hem geniş açılı kamerayı hem de ön kamerayı kullanarak net çekimler yapabilirsiniz.

Bu cihaz ile 4K 30 fps video kaydı yapabiliyoruz. 1080p 60 fps çekim yapabilmek de mümkün.

Model, tek tıklamayla geçiş yapılabilen yapay zeka destekli sinema modları, sinematik video filtreleri ve yeni Vlog modu dahil olmak üzere çeşitli özelliklerden oluşan bir araç kutusuyla birlikte geliyor.

Ayrıca bu telefonla sunulan Tek Tıkla Al sinema, Sinematik video filtreleri ve yeni Vlog modu gibi kamera özellikleriyle, günlük yaşamınızı yansıtacak yaratıcı sinematik çekimler yapabilirsiniz.

Xiaomi’nin bu kadar ince bir telefonda 33W hızlı şarj desteğine sahip 4250 mAh kapasiteli batarya kullanmış olması da önemli bir nokta. Hem 40 dakika gibi kısa bir sürede tam şarj oluyor ve priz başında saatlerce beklemiyorsunuz, hem de gün boyu size eşlik edecek güçte bir telefona sahip oluyorsunuz.

Son olarak ses performansından da bahsedelim. Xiaomi 11 Lite 5G NE’nin ses performansı da tatmin edici. Sesler, tizler güzel, baslar yoğun. Film izlerken ya da oyun oynarken ses kalitesinden memnun kalacağınızı söyleyebilirim.



Sonuç itibariyle şık tasarımı ve güçlü donanım özellikleri ile Xiaomi 11 Lite 5G NE, pek çok açıdan rakiplerini fazlasıyla zorlayacak bir telefon modeli olmuş.İlandır