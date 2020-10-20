Xerath Counter (Ct) - Xerath Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Xerath karakterine karşı üstünlük sağlayabilmek için adımlarını doğru bir şekilde atman önemlidir. Bunun için de karakterin özelliklerini iyi bir şekilde bilmeniz gerekir.

Xerath Counter

Xerath Antik Shurima'nın yükselmiş olan büyücüsü konumundadır. Bu karakter parçalanmış lahitin içerisindeki büyü titreşimlerinden meydana gelmiştir. Xerath oldukça uzun yıllar çöl kumlarının altında mahsur kalmıştır. Fakat Shurima tekrar yükseldikten sonra Xerath da özgürlüğüne tekrar kavuşmuştur. Xerath güç tutkusu sebebi ile neredeyse kafasını yemiş durumdadır. Kendisine hak gördüğü her şeyi yapmaktan asla çekinmez.

Xerath Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Gragas

l Ahri

l Kassadin

l Zed

l Fizz

l Syndra

Xerath Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Zigg

l Ryze

l Brand

l Heimerdinger

l Karthus

l Azir

Xerath Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Mana Akını: Xerath'ın gerçekleştirmiş olduğu normal saldırılar belli bir süre sonra Mana yenilemesi yapmaktadır.

Sihir Darbesi: Xerath bu yeteneği ile uzun menzilde bir enerji ışını yollar. Bu ışın değdiği tüm düşmanlara hasar vermektedir.

Yıkım Bölgesi: Xerath sinir enerjisi sayesinde yoğun bir şekilde rakiplere karşı saldırı gerçekleştirmektedir. Bu saldırısı ile belli bir bölgedeki rakiplerin hasar almasına sebep olmaktadır. Ortada bulunan düşmanlar daha fazla hasar almaktadır. Bununla birlikte daha yavaş bir hal alırlar.

Şok Küresi: Şok küresi yeteneği hedeflenen düşmanın sersemlemesine ve büyü hasarı almasına neden olur.

Sihir Ayini: Bu yetenek ile Xerath bir süre hareketsiz kalır ve sonrasında uzun menzilli atışlar gerçekleştirir.

Xerath Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Xerath'a yan taraflardan yaklaşmak hasar vermek açısından iyi bir stratejidir. Xerath genelde geri planda durmakta ve saldırılarını buradan gerçekleştirmektedir. Bu nedenle yandan saldırarak bu şampiyonu etkisiz hale getirmek mümkündür.

Xerath kitle kontrolü yapabilen rakiplerine karşı çok fazla zorlanır. Bunun en büyük nedeni ise çok fazla hareket etmeyen bir şampiyon olmasıdır. Kitle kontrolü yapan rakipler ile Xerath'ı alt etmek mümkündür.