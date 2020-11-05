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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 05.11.2020 - 08:32 | Son Güncelleme:

XCOM 2 Collection bugün iPhone'lara geliyor

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XCOM 2 Collection bugün iPhone'lara geliyor
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Dünyanın önde gelen strateji oyunlarından biri olan XCOM 2 Collection, uzun bir aranın ardından mobil cihazlara geliyor. Oyun, ilk etapta iOS platformunda olacak.

XCOM 2 Collection, 5 Kasım yani bugün itibariyle iOS platformuna geliyor. Kullanıcılar, App Store üzerinden oyunu indirebilecek. Oyunu oynayabilmek için iPhone 7 Plus ve üzeri bir iPhone modeli yeterli. iPadOS için de yayınlanacak olan oyun, iPad Mini 5. jenerasyon ve üzeri modelleri destekliyor.

Oyunu indirmeden önce iOS güncellemesine dikkat etmelisiniz. XCOM2 Collection, iOS 13.1 ve üzeri iOS sürümlerinde sorunsuz çalışıyor. Oyunun kapladığı alan ise oldukça yüksek. Oyunu indirmek isteyenler, 8.5 GB dosya boyutuyla karşılaşıyor. Diğer bir deyişle, oyunu sorunsuz indirmek için iPad ya da iPhone'unuzda 18 GB boş alan bırakmanızda fayda var.

XCOM 2 Collection bugün iPhonelara geliyor

iPhone'lara bugün gelen XCOM 2 Collection, Android cihazlara da gelecek. Ancak oyunu geliştiren stüdyo olan Freal Interactive, Android için tarih paylaşmış değil ve bu yıl Android cihazlara oyunun gelmesi beklenmiyor.

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