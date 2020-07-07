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Teknoloji
Haber Giriş: 07.07.2020 - 07:08,Son Güncelleme:

Xbox X Series oyunları ortaya çıkıyor! İşte tarih

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xbox X Series oyunları ortaya çıkıyor! İşte tarih
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Microsoft'un bu yıla damga vurması beklenen yeni oyun konsolu Xbox X Series ile birlikte bu konsola özel çıkacak oyunlar da görücüye çıkacak. Microsoft, gerçekleştireceği etkinlikte bakın hangi oyunları ne zaman duyuracak?

2020, oyun konsollarının yılı olacak. Bir yandan PlayStation 5 için Sony son hazırlıklarını yaparken, Microsoft cephesinde ise Xbox X Series üzerinde yoğun bir mesai var.

Microsoft'un resmi Xbox Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre 23 Temmuz tarihinde yeni Xbox X Series oyunları gün yüzüne çıkacak. Duyurulacak oyunların arasında ise Halo: Infinite, Perfect Dark, Hellblade 2 ve yeni Fable oyunu yer alıyor. Ama elbette pek çok oyunun dört gözle beklediği oyun Halo serisinin yeni halkası olacak.

Xbox X Series oyunları ortaya çıkıyor İşte tarih

Etkinlik, 23 Temmuz'da Türkiye saatiyle 19:00'da başlayacak ve canlı yayını takip etmek isteyenler Xbox'ın YouTube başta olmak üzere Twitch ve Facebook kanallarını kullanabilecek.

Microsoft'un geçtiğimiz yıllarda bazı oyun stüdyolarını bünyesine katmasıyla birlikte Xbox X Series oyunlarından beklentiler de hayli yüksek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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