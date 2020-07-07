Xbox X Series oyunları ortaya çıkıyor! İşte tarih

2020, oyun konsollarının yılı olacak. Bir yandan PlayStation 5 için Sony son hazırlıklarını yaparken, Microsoft cephesinde ise Xbox X Series üzerinde yoğun bir mesai var.

Microsoft'un resmi Xbox Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre 23 Temmuz tarihinde yeni Xbox X Series oyunları gün yüzüne çıkacak. Duyurulacak oyunların arasında ise Halo: Infinite, Perfect Dark, Hellblade 2 ve yeni Fable oyunu yer alıyor. Ama elbette pek çok oyunun dört gözle beklediği oyun Halo serisinin yeni halkası olacak.



Etkinlik, 23 Temmuz'da Türkiye saatiyle 19:00'da başlayacak ve canlı yayını takip etmek isteyenler Xbox'ın YouTube başta olmak üzere Twitch ve Facebook kanallarını kullanabilecek.

Microsoft'un geçtiğimiz yıllarda bazı oyun stüdyolarını bünyesine katmasıyla birlikte Xbox X Series oyunlarından beklentiler de hayli yüksek.