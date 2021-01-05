Xbox Series X ve Series X fiyatları düştü

Sony PS5 ile aynı ücretle satışa sunulan ve 8299 TL fiyat etiketine sahip olan Xbox Series X'in fiyatı 7499 TL'ye geriledi. Xbox Series S'in fiyatı ise 5499 TL'den 4899 TL'ye düştü. Böylece ek vergi oranlarının düşürülmesiyle birlikte konsollara yeni fiyatların yansıması gecikmedi.

Sony PS5 fiyatlarının da ilerleyen haftalarda düşmesi bekleniyor. Ancak indirimin ne oranda olacağı henüz belirsiz.

Xbox Series X'in öne çıkan özellikleri

Xbox Series X, Xbox One'ın 4 katından fazla işlemci gücü sunuyor. AMD'nin Zen 2 ve RDNA 2 mimarileriyle birlikte çalışan 12 teraflopluk işleme gücü ve DirectX ray tracing ile birlikte gerçekçi aydınlatma, gölge ve doğru yansımalar sunan konsol, gerçek ultra HD 4K ve 8K'ya kadar görsel deneyim; ayrıca kısaltılmış yükleme süreleriyle de öne çıkıyor. 16 GB GDDR6 bellek kullanan konsol, 1TB boyutunda özel NVME SSD depolama birimine sahip. 4K UHD Blu-Ray bir optik sürücü barındıran ve dahili depolaması arkaya takılan 1 TB harici kart ile artırılabilen konsol, Microsoft'un PS5 karşısında en önemli kozu.



Hem Xbox Series X hem de Xbox Series S konsolları, Xbox One'daki binlerce dijital oyunla, hatta daha da geriye dönük olarak Xbox 360 dahil Xbox'ın dört neslinden binlerce oyun ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.



Her iki konsolla birlikte sunulan yeni teknoloji Smart Delivery, nesiller boyunca sahip olduğunuz oyunların güncel sürümlerini oynamanızı sağlayacak bir teknoloji. Smart Delivery'i destekleyen oyunlar hangi cihazda oynadığınızı otomatik olarak algılayıp oyunun en iyi sürümünü size sunarak oyunlarınızı yalnızca bir kez satın almanızı sağlıyor.