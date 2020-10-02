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Teknoloji
Haber Giriş: 02.10.2020 - 07:46 | Son Güncelleme:

Xbox Series X Türkiye fiyatı belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xbox Series X Türkiye fiyatı belli oldu
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Microsoft'un ilerleyen haftalarda satışa sunmaya hazırlandığı yeni oyun konsolu Xbox Series X'in fiyat etiketi belli oldu.

Microsoft, 10 Kasım tarihi itibariyle yeni oyun konsolları olan Xbox Series X ile Xbox Series S'in satışına başlıyor. Konsollar bir hafta sonrasında Türkiye'ye de resmi kanallardan satışa sunulacak. Peki ürünlerin fiyatları ne oldu?

İnternetteki bir alışveriş mağazasının ilanda paylaştığı bilgiye göre Xbox Series S, 5399 TL'den satılacak. Xbox Series X'in fiyatı ise 9299 TL olarak belirlenmiş.

Yeni Xbox kablosuz kontrolcüleri ise 999 TL‘lik fiyatı ile ön siparişe sunuluyor.

10 Kasım tarihinde dünya genelinde satışa sunulacak olan yeni Xbox serisi konsollarla birlikte uzun zamandır beklenen Assassin's Creed Valhalla da satışa sunulacak. Diğer yandan EA Play de yine bu tarihlerde Xbox Game Pass Ultimate çatısı altına girecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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