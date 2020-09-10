Xbox Series X ne zaman çıkacak? Fiyatı ne oldu?

Microsoft, 10 Kasım tarihinde Xbox Series X'i satışa sunmaya hazırlanıyor. 499 dolarlık fiyat etiketine sahip olan yeni oyun konsolunun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Ubisoft da Assassin's Creed Valhalla isimli oyununu aynı tarihte Xbox Series X için de satışa sunacak.

Şirket, Xbox Series X ile birlikte ayrıca Xbox All Access ismindeki yeni servisini de duyurdu. Bu servisi kullanarak aylık 35 dolar karşılığında 24 taksitte Xbox Series X konsolunun alınabilmesi mümkün olacak. Bu servise Xbox Games Pass Ultimate de dahil. Şirketin bir diğer oyun konsolu olan Xbox Series S ise aylık 25 dolarlık ödeme ile alınabilecek.

Xbox All Access, şimdilik 12 ülkede aktif hale geliyor. Ancak bu ülkelerin içinde Türkiye bulunmuyor ve 2021 yılı öncesinde de bu servisin Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

Xbox, Xbox 360, Xbox One dahil tüm oyun konsollarını destekleyen ve geriye dönük oyunları çalıştırabilecek olan Xbox Series X, beraberinde kendisi için optimize edilen 50'den fazla oyunla geliyor.

120 FPS desteğine sahip olması bir yana hızlı yükleme süresi, ray tracing (ışın izleme) teknolojilerini de kullanan ürün, 12,15 TFlops grafik gücü sunan AMD RDNA 2 GPU, 8-çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 16GB GDDR6 RAM ve 1 TB'lık NVME SSD gibi donanımlarıyla öne çıkıyor. Series X, rakibi PlayStation 5'e (10,28 TFlops) oranla önemli ölçüde daha hızlı bir grafik birimine sahip.



