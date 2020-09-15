Xbox Series X ile Xbox Series S Türkiye fiyatları açıklandı

Microsoft'un uzun süredir beklenen yeni oyun konsollarının özelliklerinden sonra şimdi de fiyatı ortaya çıktı. Türkiye'de de satışa çıkacak olan ve serinin en güçlü oyun konsolu Xbox Seriex X'in fiyatı 7499 TL olarak belirlendi. Bu modelin bir alt sürümü olan Xbox Series X'in fiyatı da 4599 TL oldu.

22 Eylül'den itibaren ön sipariş yoluyla ülkemizde satışına başlanacak olan ve 10 Kasım tarihinde satışa sunulması planlanan yeni Xbox oyun konsollarının temel özellikleri ise şöyle:

XBOX SERIES S

Microsoft'un daha uygun fiyatlı olan bu modeli 4TFLOPS performans değerine sahip ve 2K çözünürlüğündeki oyujnlara odaklanıyor. Ayrıca konsolun üzerinde disk sürücüsü yer almıyor.

XBOX SERIES X

Microsoft'un amiral oyun konsolu ise Xbox Series X adını taşıyor. İçinde 8 adet Zen 2 çekirdeği ve 3328 Stream işlemcili Navi 20 grafik birimlerinden oluşan özel bir AMD yongası bulunan ve bu sayede 12TFLOPS seviyesine ulaşabilen ürün, 16 GB GDDR6 bellek kullanıyor ve 560 GB/s bant genişliği sunuyor. Konsol, hem 4K hem de 8K çözünürlük desteğine sahip.



