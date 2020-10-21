Xbox Series X ile uyumlu Razer ürünleri belli oldu
Razer, Xbox için tasarlanan mevcut Razer ürünlerinin Kasım ayında piyasaya çıkacak Xbox Series X ve Xbox Series S ile uyumlu olduğunu duyurdu.
Nari Ultimate, dünyanın ilk Xbox için tasarlanmış Lofelt tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü dokunsal geri bildirime sahip kulaklığı. Xbox Series X|S ile gelecek nesilde dokunsal geri bildirime hazır olan ve Razer HyperSense teknolojisi ile desteklenen Nari Ultimate, yeni oyun konsollarıyla uyumlu çalışacak.
Razer Wolverine Ultimate
Optimize edilmiş ergonomisi, değiştirilebilir kontrol çubukları ve Razer’ın Chroma Lighting ile aydınlatılan Razer Wolverine Ultimate isimli ürünü de yeni konsollarla uyumlu olacak.
Razer Atrox Arcade Stick
Xbox için tasarlanan Razer Atrox Arcade Stick, turnuva seviyesinde bir dövüş makinesi. Duyarlı rogramlanabilir 8 düğme ve 8 yönlü joystick ile gelen ürün, dövüş oyunu meraklılarına hitap ediyor ve yeni oyun konsollarını destekliyor.
İşte yeni Xbox serisi konsollarla uyumlu çalışacak Razer ürünleri:
Xbox için Razer Nari Ultimate
Razer Wolverine Ultimate
Razer Wolverine Tournament Edition
Xbox için Razer Atrox arcade kolu
Xbox için Razer Thresher
Xbox için Razer Turret
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