Xbox Series X ile uyumlu Razer ürünleri belli oldu

Nari Ultimate, dünyanın ilk Xbox için tasarlanmış Lofelt tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü dokunsal geri bildirime sahip kulaklığı. Xbox Series X|S ile gelecek nesilde dokunsal geri bildirime hazır olan ve Razer HyperSense teknolojisi ile desteklenen Nari Ultimate, yeni oyun konsollarıyla uyumlu çalışacak.

Razer Wolverine Ultimate

Optimize edilmiş ergonomisi, değiştirilebilir kontrol çubukları ve Razer’ın Chroma Lighting ile aydınlatılan Razer Wolverine Ultimate isimli ürünü de yeni konsollarla uyumlu olacak.

Razer Atrox Arcade Stick

Xbox için tasarlanan Razer Atrox Arcade Stick, turnuva seviyesinde bir dövüş makinesi. Duyarlı rogramlanabilir 8 düğme ve 8 yönlü joystick ile gelen ürün, dövüş oyunu meraklılarına hitap ediyor ve yeni oyun konsollarını destekliyor.

İşte yeni Xbox serisi konsollarla uyumlu çalışacak Razer ürünleri:



Xbox için Razer Nari Ultimate

Razer Wolverine Ultimate

Razer Wolverine Tournament Edition

Xbox için Razer Atrox arcade kolu

Xbox için Razer Thresher

Xbox için Razer Turret



