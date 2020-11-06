Xbox Series X için Razer'dan yeni oyuncu kulaklığı

TriForce Titanium 50mm sürücülere sahip olan ve HyperClear Supercardioid mikrofonla dikkat çeken ürün, Xbox Kablosuz ve Bluetooth 5.0 bağlantısıyla geliyor. Ürün, hem Xbox Series X | S hem de bulut oyuncuları için geliştirildi.

Xbox Kablosuz ve Bluetooth 5.0 kullanan Kaira Pro, yeni Xbox Series X | S'ye dongle gerekmeden, Windows 10 PC ve Android telefon veya tabletlere de Bluetooth 5.0 aracılığıyla bağlanabiliyor.

İkili mikrofon tasarımı ile Kaira Pro, sesli sohbet için çıkarılabilir Razer HyperClear Supercardioid Mic'e sahip. Dışarıdayken ana mikrofon çıkarılarak kulaklığın içine gizlenmiş ayrı, yerleşik bir mobil mikrofon otomatik olarak sesli iletişimi devralırken Razer TriForce Titanium 50mm sürücüleri de ürünün öne çıkan bir diğer özelliği.



Xbox oyuncuları, EQ ön ayar düğmesi aracılığıyla, düşmanın ayak sesleri gibi oyun içi sesi geliştirmek için FPS Modu gibi dört ekolayzer ön ayarı arasında geçiş yapabiliyor veya Bas Modu'nu seçebiliyor.

KAIRA PRO DESIGNED FOR XBOX:

Kulaklıklar

Frekans tepkisi: 20 Hz – 20 kHz

İç direnç: 32Ω at 1 kHz

Duyarlılık (@1 kHz): 108 dB

Sürücüler: Neodymium mıknatıslı 50 mm sürücüler

İç kulak kabı çapı: Genişlik 56mm / Uzunluk 67mm

Oval kulak yastıkları

Bağlantı türü: Xbox’ da doğrudan / Windows 10’a Xbox Wireless adaptör ile

Kablosuz menzili: 10 m

Kablosuz frekans: 2.4 GHz / 5 GHz

Pil Ömrü: 15 saate kadar (Chroma Lighting açıkken)/ 20 saate kadar (Chroma Lighting kapalıyken)

Mikrofon

Frekans tepkisi: 100 – 10,000 Hz

Sinyal gürültü oranı: > 60 dB

Duyarlılık (@1 kHz): -54 ± 3 dB

Alış düzlemi: Tek yönlü

Menzil

Bluetooth kablosuz menzili: 10 mt’ye kadar

Ürün Gereksinimleri