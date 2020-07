Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde öne çıkan oyunlar

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Microsoft, Xbox Series X için son hazırlıklarını yaparken, son olarak Xbox Series X Games Showcase etkinliği ile milyonların karşısına çıktı. Xbox Series X ve PC platformlarına çıkacak yeni oyunların sergilendiği etkinlikte pek çok sürpriz vardı.

Şimdi isterseniz sözü uzatmadan fragmanları yayınlanan yeni oyunlardan bahsedelim:

Halo Infinite

343 Industries'in beklenen oyunu Halo Infinite'tan beklenen fragman geldi. 8 dakikalık bu uzun videoda Master Chief ile birlikte düşmanlara karşı mücadeleye tanıklık ediyoruz.





Avowed

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer oyun da Avowed ismini taşıyor. Fragmanı yayınlanan oyun, birinci şahıs kamerasına sahip bir RPG türü oyun.





Fable

Uzun bir aranın ardından Fable efsanesi geri dönüyor. Oyunun yapımcılığını ise Forza Horizon'ın arkasındaki isim olan Playground Games üstleniyor.





Forma Motosport

Motor yarışlarıyla ilgilenenlerin dört gözle beklediği Forza Motorsport, 4K ve 60 fps desteğiyle dikkat çekiyor.





Tetris Effect: Connected

Yılların Tetris oyunu boyut atlıyor, Tetris Effect: Connected ismiyle ekranlara geliyor. Oyun ilk etapta Xbox için yayınlanacak.





Destiny 2: Beyond Light

Destiny 2 bilindiği gibi Xbox Gamepass'e gelecek. Eylül ayında oyunun platforma dahil olmasıyla birlikte Beyond Light genişleme paketi de oyunculara sunulacak ve Kasım ayında Game Pass'te olacak.





Balan Wonderworld

Square Enix'in yeni oyunlarından Balan Wonderworld, dikkat çeken oyunlardan bir diğeri. Oyun, Sonic'in arkasındaki isim olan Yuji Naka imzasını taşıyor.





Everwild

Yeni dünyaları keşfetmeye meraklıysanız bu oyun tam size göre.





The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Oyunculardan ilgi gören The Outer Worlds'ün yeni genişleme paketi 9 Eylül'de oyuncuların karşısına çıkacak.





Tell Me Why

Çocukluk hatırlarını keşfeden ikizlerin işlendiği oyun hem PC hem de Xbox One için çıkacak. Oyunun yapımcısı ise Life is Strange'ten tanıdığımız Dontnod Entertainment'tan başkası değil.





Sable 2

Sürpriz oyunlardan biri olan Sable 2 ile açık dünyalarda maceradan maceraya koşacağız.





The Medium

Korku temalı bir oyun olan The Medium'da kahramanımızla hem ruhlar alemini hem de gerçek dünyayı kontrol edeceğiz.





S.T.A.L.K.E.R 2, The Gunk, Crossfirex ve Psychonauts 2 de fragmanı yayınlanan diğer oyunlar oldu.