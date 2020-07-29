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Teknoloji
Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:53,Son Güncelleme:

Xbox oyuncularına Ağustos ayında bu oyunlar bedava

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xbox oyuncularına Ağustos ayında bu oyunlar bedava
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Microsoft, her ay olduğu gibi Ağustos ayı için de bazı oyunlarını Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz yaptı. İşte Ağustos ayında ücretsiz indirme şansı bulabileceğiniz o oyunlar...

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine ücretsiz oyunlarını duyurmasının ardından Microsoft da geri kalmadı ve Ağustos ayında Xbox Live Gold üyelerine özel ücretsiz sunacağı oyunları belirledi. Buna göre Portal Knights ve Override: Mech City Brawl oyunları bu aya özel bedava oldu.

Elbette bu oyunlar Xbox One oyun konsolu sahiplerine özeldi. Xbox 360'ı olan oyuncular da bu ay unutulmadı ve MX Unleashed ile Red Faction II oyunları bu konsollara özel ücretsiz hale geldi.

Xbox oyuncularına Ağustos ayında bu oyunlar bedava

Portal Knights için 1-31 Ağustos, Override: Mech City Brawl için 16 Ağustos - 15 Eylül, MX Unleashed için 1-15 Ağustos, Red Faction II için ise 16-31 Ağustos tarihlerinde oyunları ücretsiz temin edebilirsiniz.

Sony'nin Ağustos ayında bedava dağıtacağı oyunları öğrenmek için buraya tıklayın.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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