Xbox oyuncularına Ağustos ayında bu oyunlar bedava

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine ücretsiz oyunlarını duyurmasının ardından Microsoft da geri kalmadı ve Ağustos ayında Xbox Live Gold üyelerine özel ücretsiz sunacağı oyunları belirledi. Buna göre Portal Knights ve Override: Mech City Brawl oyunları bu aya özel bedava oldu.

Elbette bu oyunlar Xbox One oyun konsolu sahiplerine özeldi. Xbox 360'ı olan oyuncular da bu ay unutulmadı ve MX Unleashed ile Red Faction II oyunları bu konsollara özel ücretsiz hale geldi.



Portal Knights için 1-31 Ağustos, Override: Mech City Brawl için 16 Ağustos - 15 Eylül, MX Unleashed için 1-15 Ağustos, Red Faction II için ise 16-31 Ağustos tarihlerinde oyunları ücretsiz temin edebilirsiniz.

Sony'nin Ağustos ayında bedava dağıtacağı oyunları öğrenmek için buraya tıklayın.