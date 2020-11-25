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Teknoloji
Haber Giriş: 25.11.2020 - 08:32 | Son Güncelleme:

Xbox Live Gold üyelerine bu oyunlar artık ücretsiz

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xbox Live Gold üyelerine bu oyunlar artık ücretsiz
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Microsoft'un özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunları kullanıcılarına ücretsiz dağıtacak. İşte o oyunlar...

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine dağıtacağı ücretsiz oyunları belirledi. Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S ve X dahil tüm oyun konsollarını kapsayan bu oyunlar bakın hangileri?

Xbox One için ücretsiz olan oyunlar:

Bleed 2 (16 Aralık - 15 Ocak)

The Raven Remastered (1 Aralık - 31)

Xbox 360 için ücretsiz olan oyunlar:

Stacking (16 Aralık - 31 Aralık)

Saints Row: Gat out of Hell (1 Aralık - 15 Aralık)

Belirlenen bu oyunlar, ilgili tarihler arasında ücretsiz olarak indirilebilecek. Xbox Live Gold üyeliğiniz sürdüğü sürece de bu oyunları bedava oynayabiliyorsunuz. Ancak üyeliğinizin bitimiyle birlikte bu oyunlara bedava ulaşamayacağınızı da söyleyelim.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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