Xbox Live Gold üyelerine bu oyunlar artık ücretsiz

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine dağıtacağı ücretsiz oyunları belirledi. Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S ve X dahil tüm oyun konsollarını kapsayan bu oyunlar bakın hangileri?

Xbox One için ücretsiz olan oyunlar:

Bleed 2 (16 Aralık - 15 Ocak)

The Raven Remastered (1 Aralık - 31)

Xbox 360 için ücretsiz olan oyunlar:

Stacking (16 Aralık - 31 Aralık)

Saints Row: Gat out of Hell (1 Aralık - 15 Aralık)

Belirlenen bu oyunlar, ilgili tarihler arasında ücretsiz olarak indirilebilecek. Xbox Live Gold üyeliğiniz sürdüğü sürece de bu oyunları bedava oynayabiliyorsunuz. Ancak üyeliğinizin bitimiyle birlikte bu oyunlara bedava ulaşamayacağınızı da söyleyelim.



