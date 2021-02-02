Xbox Live Gold Şubat ayı ücretsiz oyunları belli oldu
Microsoft, oyun konsolu Xbox serisi için bir dizi oyunu ücretsiz dağıtacak. Xbox Live Gold üyeliği olanlar için Şubat ayında bedava dağıtılacak oyunlar bakın hangileri oldu?
Xbox Live Gold, kullanıcıların bazı ayrıcalıklardan yararlanmasını sağlarken bunlardan biri de her ay bazı oyunların bedava verilmesi. Şubat ayında ücretsiz oynanabilecek oyunlar ise şöyle:
Resident Evil
Gears 5
Dandara: Trials of Fear Edition
Indiana Jones and the Emperor’s Tomb ve Lost Planet 2
Bu oyunları oynamak için Xbox Live Gold üyeliği gerekiyor. Ancak oyunların ücretsiz oynanacağı tarihler de değişiklik gösteriyor:
Resident Evil: Şubat 1-28
Gears 5: Şubat 1-28
Dandara: Trials of Fear Edition: Şubat 16 – Mart 15
Indiana Jones and the Emperor’S Tomb: Şubat 1-15Lost Planet 2: Şubat 16-28
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