Xbox Live Gold Şubat ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Xbox Live Gold, kullanıcıların bazı ayrıcalıklardan yararlanmasını sağlarken bunlardan biri de her ay bazı oyunların bedava verilmesi. Şubat ayında ücretsiz oynanabilecek oyunlar ise şöyle:

Resident Evil

Gears 5

Dandara: Trials of Fear Edition

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb ve Lost Planet 2



Bu oyunları oynamak için Xbox Live Gold üyeliği gerekiyor. Ancak oyunların ücretsiz oynanacağı tarihler de değişiklik gösteriyor:

Resident Evil: Şubat 1-28

Gears 5: Şubat 1-28

Dandara: Trials of Fear Edition: Şubat 16 – Mart 15

Indiana Jones and the Emperor’S Tomb: Şubat 1-15Lost Planet 2: Şubat 16-28